«كوين سبيكر»: الإمارات موقع مثالي لمبادرات «بلوك تشين»

المصدر: دبي- سيد صالح

وصف موقع «كوين سبيكر» الشبكي المعني بشؤون تقنية البلوك تشين والعملات الافتراضية، دولة الإمارات بأنها موقع مثالي لتنفيذ المبادرات الرامية إلى نشر استخدام تقنية «بلوك تشين» كمنصة لحلول التمويل التجاري.

وأضاف الموقع أن هذه المكانة المتميزة التي تحظى بها الإمارات في عالم البلوك تشين تُعزَى إلى أن الدولة قد خلقت ظروفاً مواتية تماماً لتطبيق كافة التقنيات الجديدة، بما فيها البلوك تشين، في كافة معاملاتها الحكومية.

وكان موقع «كوين سبيكر» قد نشر أمس تقريراً للتعليق على اعتزام شركة «سيمنز للخدمات المالية» الألمانية إطلاق مبادرة بالتعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني وشركة «تريد آي إكس» البريطانية للتمويل التجاري، وذلك بغرض توفير حلول للتمويل التجاري تستند إلى البلوك تشين.

وأفاد الموقع بأن أطراف المبادرة يعتزمون إطلاقها في الإمارات.