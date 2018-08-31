الإمارات نقطة جذب لرجال الأعمال

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

قال تقرير حديث أعدته مجموعة «TMF»، إن الإمارات تعد نقطة جذب لرجال الأعمال، بفضل البيئة الضريبية شديدة الانخفاض، والقوانين الناظمة ذائعة الصيت، والمنطقة الزمنية الملائمة.

وأضاف التقرير الذي أعدته مجموعة الخدمات المهنية متعددة الجنسيات ومقرها أمستردام، ونشرته مونداك بعنوان «الإمارات: الوجهة»: على مدى السنوات الـ 20 الماضية أصبحت الإمارات محوراً دولياً كبيراً للأعمال. وأشار التقرير إلى عدم وجود ضرائب على الشركات، أو ضرائب شخصية في الإمارات، مؤكداً غياب أي قيود على إعادة رأس المال أو الأرباح. وكانت أخيراً واحدة من أقل الإجراءات تعقيداً لممارسة الأعمال التجارية. ومن بين 94 دولة تم تحليلها من مؤشر التعقيد المالي الصادر عن المجموعة في 2017، تم تصنيف الإمارات من بين النظم المالية الأقل تعقيداً في الالتزام الضريبي والمحاسبي.

ويرى ستيفاني وليامز، مدير الشؤون القانونية والحوكمة لدى المجموعة في الشرق الأوسط، أن الإمارات تظل واحدة من النظم المالية الأقل تعقيداً على الصعيد العالمي للمحاسبة والامتثال الضريبي.