السعادة عنوان معرض سيتي سكيب غلوبال أكتوبر المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

أقر منظمو معرض سيتي سكيب غلوبال بجعل السعادة عنواناً رئيسياً للمعرض الذي يقام على مدار ثلاثة أيام بين 2 و4 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، ولمؤتمر سيتي سكيب الذي يقام قبل يوم واحد من انطلاق المعرض في 1 أكتوبر بفندق انتركونتيننتال بمنطقة دبي فيستيفال سيتي، وذلك تماشياً مع العديد من مبادرات حكومة دبي.

وعبّر توم رودز، مدير المعرض العقاري الأكبر على مستوى المنطقة وأحد أكبر الفعاليات الجاذبة للاستثمارات في دولة الإمارات، عن دعمه لجهود الهيئات الحكومية والمطورين المحليين في التركيز على تحسين صحة السكان.

وقال: «منذ انطلاق مبادرات الدولة للسعادة في بدايات 2016، شهدنا استجابة سريعة من الجهات الحكومية التي قدمت بدورها مفاهيم تتماشى مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في خلق مجتمع أكثر صحة وسعادة».

وأضاف: «نفس الأمر انطبق على دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري في إمارة دبي اللتين شجعتا تطوير المجتمعات والمشاريع والتصاميم التي تترك انطباعا سعيدا بين سكانها، سواء في المشاريع أو في الخدمات التي تتضمنها.

وأشار:»سارع المطورون المحليون أمثال بلوم القابضة وبن غاطي ودماك ودبي القابضة وماغ للتطوير ومراس وماجد الفطيم بتبني هذه المبادرات والعمل على خلق مجتمعات أكثر صحة وسعادة«.

وصرح محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في بن غاطي القابضة، قائلاً: وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها شركة»سيرفيس ماركت«، السوق الرائدة في الإمارات العربية المتحدة للخدمات المنزلية، تعد واحة دبي للسيليكون من بين أكثر المناطق الثلاث سعادة في دبي.

ونحن فخورون بأن نكون المطور الرئيسي في هذا المجال حيث نعمل أيضاً على المساهمة في سعادة المجتمعات الأخرى.

من جهته يرى، روبرت جاكسن، الرئيس الإقليمي للمعهد الملكي للمساحين القانونيين، أن الجائزة الأسمى التي سنتلقاها من الثورة الصناعية الرابعة يجب أن تكون السعادة. وترفع دورة هذا العام من مؤتمر سيتي سكيب، التي تقام في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، شعار»للمضي نحو مستقبل مدني: السعادة، الابتكار والتكنولوجيا»، كما ستشهد إلقاء عدد من الكلمات المهمة وعقد جلسة نقاشية حول الصحة والسعادة.