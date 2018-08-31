3.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: Ⅶدبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 3.1 مليارات درهم، كانت أبرزها رهونات بقيمة 2 مليار 363 مليون درهم من خلال 284 إجراءً، حيث شهدت الدائرة تسجيل 442 مبايعة بقيمة 751 مليون درهم، منها 84 مبايعة للأراضي بقيمة 337 مليون درهم، و 358 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 414 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة81 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2 مليار و363 مليون درهم، منها 150 رهن أراضٍ بقيمة 2 مليار و200 مليون درهم و 134 رهن فلل وشقق بقيمة 163 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الروية الأولى بقيمة 800.5 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 490.3 مليون درهم.

تصرفات أمس

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 468 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 110 مبايعات بقيمة 200 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 90 مليون درهم، و90 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 110 ملايين درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 13 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة الخيران الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 18مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم، وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 268 مليون درهم، منها 21 رهن أراضٍ بقيمة 218 مليون درهم، و46 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 171 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 12 مليون درهم.