انطلاق معرض دبي للعقارات في شنغهاي اليوم

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن بدء فعاليات «معرض دبي للعقارات الذي سينطلق اليوم في مدينة شنغهاي الصينية ويستمر ثلاثة أيام». يشارك في هذا الحدث - الذي ينظمه مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بالدائرة - مجموعة مختارة من كبرى الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والوساطة والتمويل في دبي.

وسيركز وفد الدائرة المشارك في المعرض على السمات الفريدة التي تتمتع بها إمارة دبي كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية والسياحية في العالم إضافة إلى تسليط الضوء على القطاع العقاري الحيوي وما يوفره من خيارات متنوعة تناسب مختلف أطياف المشترين للأغراض الاستثمارية أو حتى الإقامة العائلية.

ويأتي هذا المعرض ضمن خطة شاملة وضعها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري يقوم بموجبها بتنظيم جولة ترويجية من المعارض أبرزها معرض دبي للعقارات في لندن الذي سيقام للفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل وفي مومباي في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل وفي موسكو خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل المقبل.

وقالت ماجدة علي راشد مساعدة المدير العام رئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»: نركز في هذه المعارض في المقام الأول على إبراز ما تتمتع به دبي من موقع استراتيجي واقتصاد متنوع وهي من السمات الكثيرة التي أهلتها لتكون مركز جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم فضلا عن ما توفره من ميزات كثيرة وفرص تجارية لا حصر لها للمستثمرين حيث تمكنت دبي من تحقيق الصدارة في محيطها الإقليمي.