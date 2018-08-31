356 مشروعاً للضيافة قيد الإنجاز في دبي

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

قال تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال، إن الطلب على البناء في دبي يواصل نموه بقوة قبل معرض إكسبو 2020، مدعوماً بـ 356 مشروعاً سياحياً وفندقياً قيد الانجاز والتصميم، إضافة إلى الإنفاق العام على البنية التحتية.

فقد ازدادت قيمة مشاريع الضيافة 6.1٪ على أساس سنوي في الربع الأول، إلى حوالي 157 مليار درهم، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة «بي إن سي نتورك» للتحليل البنكي، حيث تم الإعلان عن سبعة مشاريع بقيمة 1.357 مليار درهم بين يناير ومارس، ومن المتوقع أن يتم طرح 25 مشروعاً آخر بقيمة ٨ مليارات درهم في الأشهر المقبلة. ومن أحدث المشاريع مول دبي سكوير الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات درهم، الذي أعلنت عنه دبي القابضة وشركة إعمار العقارية أواخر يوليو. وأضاف التقرير، إن عزم دبي لزيادة أعداد الزائرين إلى 20 مليوناً قبيل معرض إكسبو لا بد أن يواصل زخمه لتعزيز نشاط البناء بصورة جيدة حتى 2019.

ومن المتوقع أن ينمو عدد الغرف بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1٪ خلال الفترة، وفقاً لدائرة السياحة والتسويق التجاري. ومع ذلك، لا يتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة العرض، حيث من المتوقع أن تظل مستويات الإشغال مرتفعة، حيث تبلغ حوالي 76-78٪.