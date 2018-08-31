مشروعات العين تسهم في تطوير قطاع السياحة

المصدر: العين - البيان

قال المدير العام الجديد لمنتجع دانات العين خالد الشرباصي، إن المشروعات الجديدة في مدينة العين سوف تسهم في تطوير قطاع السياحة في المدينة الخضراء.

وأوضح، أنه بدأ في خطة تطويرية لتعزيز مكانة المنتجع والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها لضيوفه. وذلك من خلال عقد شراكات جديدة واعدة، وتصميم باقات عروض أكثر تنوعاً وشمولية.

وقال الشرباصي في تصريح صحافي: «ستشهد مدينة العين طيفاً واسعاً من الأنشطة المميزة في مختلف المجالات، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في استقطاب عدد كبير من السياح المحليين والعالميين على حد سواء. حيث تسلط هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة الضوء على مدينة العين على المستويين المحلي والعالمي بوصفها مركزاً للتراث الإماراتي الأصيل. وخلال العام الماضي، عملت الهيئة على الترويج للمدينة من خلال العروض الترويجية المحلية والدولية، والرحلات التعريفية، والوسائل التسويقية المختلفة».

وتابع قائلاً: «يعد التنوع الذي تتمتع به مدينة العين غاية في الإيجابية، وقد تمكّنا في منتجع دانات العين من الإفادة منه بنجاح، ويعد ذلك إنجازاً حقيقياً بالنسبة لنا».

وقد كشف الشرباصي عن عقود التعاون الجديدة التي أبرمها المنتجع مع المؤسسات المحلية والعالمية في مختلف القطاعات، كقطاع الرياضة والتعليم والشركات. ومن أهمها الشراكات التي أقامها المنتجع مع بعض المؤسسات والنوادي الرياضية بهدف الإفادة من مرافقه وملاعبه الواسعة، كملعب كرة القدم والرغبي والسكواش والتنس وكرة السلة. كما يمكن للشركات ومنظمي الفعاليات الاستفادة من القاعات الست التي يتضمنها المنتجع وخدمات الضيافة والتموين الخارجي التي يقدمها.

واختتم الشرباصي قائلاً: «وفقاً للأرقام والنسب المذكورة في الدراسات المختلفة والمشاريع قيد التنفيذ، من المتوقع أن تتراوح نسبة الإشغال لدينا خلال الأشهر المتبقية من السنة ما بين 80% و90%. وقد بدأ هذا بالفعل، حيث وصلت نسبة إشغال غرفنا خلال فترة عيد الأضحى إلى 95%. ونأمل أن نستمر على هذا النهج وبهذه القوة».