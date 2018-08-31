عرض جديد لشراء صناديق استثمار لـ «أبراج»

المصدر: دبي - رويترز

قال مصدران مطلعان إن «أكتيس» المستثمر الرائد في الأسواق الناشئة، عرضت شراء الجانب الأكبر من نشاط صناديق الاستثمار المباشر لشركة «أبراج كابيتال».

وبهذا تنضم «أكتيس» إلى مشترين محتملين آخرين مثل «أجيليتي الكويتية» التي تحالفت مع «سنتربريدج بارتنرز» ومقرها نيويورك لتقديم عرض، و«يورك كابيتال» و«مجموعة أبوظبي المالية».

وقال أحد المصدرين إن «أبراج» تلقت عروضاً هذا الأسبوع لإدارة الصناديق، ومن المتوقع أن تغلق الصفقة مع صاحب العرض الفائز بنهاية العام الجاري.

كانت «أبراج» تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان في يونيو بعد اضطرابات لأشهر فيما يتعلق بنزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق رعاية صحية حجمه مليار دولار.

وكانت «كولوني كابيتال» برزت كونها المرشح الأوفر حظاً للفوز بشراء النشاط، لكن عرضها للوحدة التي تدير صناديق «أبراج» في أميركا اللاتينية وأفريقيا جنوبي الصحراء وشمال أفريقيا وتركيا، واجه صعوبات بعد أن أراد بعض المستثمرين مراجعة طريقة استخدام أبراج للأموال حسبما ورد في تقرير «بي. دبليو. سي» المصفي المؤقت لأبراج القابضة.

تأسست أكتيس في 2004 وجمعت 13 مليار دولار منذ إطلاقها، ويعمل لديها أكثر من 200 شخص، من بينهم 100 متخصص في الاستثمار.