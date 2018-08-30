468 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 468 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 110 مبايعات بقيمة 200 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 90 مليون درهم و90 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 110 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول .

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 13 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة الخيران الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 268 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 218 مليون درهم و46 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 171 مليون درهم وأخرى فى منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 12 مليون درهم.