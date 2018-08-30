«فيتش» تثبت التصنيف القوي لـ«الاتحاد للطيران»

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات العالمية التصنيف القوي لشركة الاتحاد للطيران على الفئة إيه مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما ثبتت الوكالة العالمية تصنيف برنامج إصدار الصكوك بقيمة 3 مليارات دولار والشهادات التي صدرت في إطار هذا البرنامج.

وقالت فيتش إنها ثبتت تصنيف الاتحاد للطيران وبرنامج إصدار الصكوك التابع لها بناءً على التصنيف السيادي لحكومة أبوظبي، الذي يزيد 3 درجات على تصنيف الشركة، وذلك بناءً على قواعد التصنيف التي تتبعها الوكالة العالية. وتعتمد تلك القواعد في التصنيف على القوة والمكانة وملكية وإدارة الكيان الذي يتم تصنيفه، وهو في هذه الحالة شركة الاتحاد للطيران.