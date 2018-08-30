مطار دبي يكسر حاجز 8 ملايين مسافر في شهر للمرة الرابعة

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

سجل مطار دبي الدولي ثاني أكثر شهر ازدحاماً في تاريخه بعدما تخطى حاجز الثمانية ملايين مسافر في يوليو للمرة الرابعة، حيث كسر حاجز الثمانية ملايين مسافر العام الماضي مسجلاً (8,03 ملايين) في يناير و(8,06 ملايين) في يوليو و(8,23 ملايين) في أغسطس.

ووفقاً لتقرير حركة المسافرين الشهري الذي أصدرته مطارات دبي أمس سجلت أعداد المسافرين في يوليو (8 ملايين و207 آلاف و987) مسافراً، بزيادة 1,8% مقارنة مع أعداد المسافرين في يوليو 2017 التي سجلت (8 ملايين و65 ألفاً و789) مسافراً.

وبذلك تكون حركة المسافرين من بداية العام حتى الآن بلغت (51 مليوناً و947 ألفاً و92 مسافراً) بزيادة قدرها 1,6% مقارنة مع الشهور السبعة الأولى من عام 2017، حيث بلغت (51 مليوناً و120 ألفاً و57) مسافراً.