«زيتون جرين شيبينغ» تقود تحالفاً بحرياً لإنشاء أسطول سفن اقتصادية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت شركة «زيتون جرين شيبينغ» ومقرها دبي، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والحلول الذكية، عن تكوين تحالف للتعاون في تحسين أداء سفن نقل البضائع بشكل جذري وتشكيل نموذج عمل جديد في هذا السوق. ويضم التحالف مجموعة من رواد القطاع البحري في العالم، مثل ماكجريجور وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة والمعدات والآلات البحرية ووارتسيالا وفينترتور للغاز والديزل المحدودة وجازترانسبورت و تيكنيغاز (جي تي تي) ووين جي.دي وكارجو تيك وكارينافور.

يشهد قطاع الشحن البحري ضعفاً في الأداء الاقتصادي والإيكولوجي على مستوى العالم، ويعود ذلك إلى أحد الأسباب الرئيسة وهو نقص الخبرة اللازمة، كما أن النماذج التشغيلية المتعارف عليها في الصناعة تعيق استخدام أفضل الممارسات في مشاريع بناء وتصميم سفن نقل البضائع الجديدة. وتعد البصمة البيئية لقطاع النقل البحري كبيرة جداً، ولذلك قامت المنظمة البحرية الدولية والعديد من السلطات المحلية بإصدار العديد من القواعد والتشريعات في السنوات الأخيرة بهدف الحد من الانبعاثات الناتجة عن النقل البحري، ولكن نجد أن النفقات الرأسمالية هي التي تحدد إمكانية الاستثمار، بدلاً من النظر في كفاءة عمليات السفن والقدرة على تحقيق الربح على مدى دورة حياتها.

مفهوم جديد

يعتبر أداء غالبية خطوط الشحن محصوراً في أفضل الأحوال، حيث لا يتم استخدام الأنظمة على متن السفينة بالشكل الصحيح مما يؤثر سلباً على كفاءة العمليات وعدم تحديثها. وتكمن مهمة «زيتون جرين شيبينغ» في حماية البيئة البحرية ودفع عجلة نمو الأعمال من خلال أساليب مبتكرة وذكية، يلتزم التحالف الجديد بالسعي نحو تطبيق نماذج أعمال جديدة من شأنها تخفيض مخاطر الاستثمار وضمان عمليات صديقة للبيئية ومربحة.

وأوضح المهندس محمد زيتون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة زيتون جرين شيبينغ: «لقد شاهدت المشاكل الحالية في القطاع ووجدت أنها تتمثل بارتباط أصحاب سفن نقل البضائع بشكل أساسي بالنظام البيئي الحالي، ولذلك، فكرت بتطوير تحالف يضم مجموعة من رواد القطاع البحري، الأمر الذي سيعزز الكفاءة من خلال اتباع نهج يسلط الضوء على السفينة بأكملها والعمل على بناء سفن أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة».

أفكار مبتكرة

ونجح زيتون في تكوين التحالف وضم فريق متميز من أكثر المهنيين ورواد القطاع إبداعاً والذين سيتعاونون لإعادة تطوير القطاع من خلال حلول وأفكار مبتكرة، وأضاف: «إن هذه الثقافة التي تعتمد على الابتكار وعلى التركيز المستمر على السلامة والتنوع والمعايير العالية، تجذب الأشخاص ذوي الكفاءة وتخلق أساساً لتحالف فعَال. كما أننا نضمن المحافظة على التميز في الأعمال ما يثبت أنه من السهل التعامل مع منهجيتنا لزيادة الإنتاجية والكفاءة على مدار دورة الحياة التشغيلية للسفينة».