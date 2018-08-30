«أدنيك» تستعد لـ50 فعالية في الموسم الجديد قبل نهاية العام

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، عن انتهاء استعداداتها لاستقبال موسم يزخر بسلسلة من الفعاليات المحلية والدولية الكبرى قبل نهاية العام الحالي، التي تتجاوز الخمسين معرضاً ومؤتمراً، موزعة بين مختلف القطاعات الرئيسة، بما فيها قطاعات الثقافة والأعمال والرعاية الصحية والترفيه.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «تسعى أدنيك لتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة، وذلك عبر تنظيم واستقطاب الفعاليات الدولية الكبرى للإمارة، حيث تم إنهاء التحضيرات الخاصة باستقبال ما يزيد عن 50 فعالية دولية كبرى قبل نهاية العام، والتي تعد تأكيداً على نجاحنا في هذا المضمار».

وأكد الظاهري حرص أدنيك على مواصلة تطوير البنية التحتية لكافة مراكزها المحلية والدولية، وبذل الجهود لتعزيز رضا العملاء وتجاوز تطلعاتهم وخاصة لمنظمي الفعاليات والزوار الدوليين والمحليين، وذلك وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي. وينطلق الموسم المقبل للفعاليات مع عدد من المعارض والمؤتمرات الرئيسية بالإضافة إلى طيف واسع من الفعاليات الأخرى مثل الفعاليات المؤسسية والمجتمعية إضافة إلى اجتماعات الأعمال.