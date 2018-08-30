51.2 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي من أول العام

المصدر: Ⅶدبي - البيان

سجل مطار دبي الدولي ثاني أكثر شهر ازدحاماً في تاريخه بعدما تخطى حاجز الثمانية ملايين مسافر في شهر يوليو، وذلك وفقاً لتقرير حركة المسافرين الشهري الذي أصدرته مطارات دبي أمس. وكان المطار قد كسر حاجز الثمانية ملايين مسافر ثلاث مرات من قبل خلال العام الماضي، حيث سجل (8.03 ملايين) في يناير، و(8.06 ملايين) في يوليو، و(8.23 ملايين) في أغسطس.

هذا وقد سجلت أعداد المسافرين في يوليو (8 ملايين و207 آلاف و987) مسافراً، بزيادة قدرها 1.8% مقارنة مع أعداد المسافرين في يوليو 2017، التي كانت قد سجلت (8 ملايين و65 ألفاً و789) مسافراً، وبذلك تكون حركة المسافرين من بداية العام حتى الآن بلغت (51 مليوناً و947 ألفاً و92 ) مسافراً، بزيادة قدرها 1.6% مقارنة مع الشهور السبعة الأولى من عام 2017، حيث بلغت (51 مليوناً و120 ألفاً و57) مسافراً.

الأسواق الأسرع نمواً

أما من جهة معدل النمو فقد حازت منطقة أوروبا الشرقية لقب أسرع المناطق نمواً خلال شهر يوليو، مسجلةً نسبة 24.4% من حركة المسافرين، ويعود ذلك في المقام الأول إلى خطة تطوير مسارات شركة فلاي دبي، تلتها منطقة اتحاد الدول المستقلة (+18.34%)، حيث أسهمت السوق الروسية بنصيب الأسد إلى وجهات وصول مثل مدن بيشكيك وباكو وألماتي من بين وجهات أخرى، ثم أفريقيا، وسجلت (+9.7%).

الهند بالمقدمة

واحتفظت الهند بمكانتها على رأس الأسواق الأكثر تعاملاً مع مطار دبي، حيث سجلت (مليوناً و32 ألفاً و302) مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية (583 ألفاً و975) مسافراً، ثم المملكة المتحدة (581 ألفاً و557) مسافراً. وتصدرت مدينة لندن قائمة أكثر الوجهات رواجاً بعد أن سجلت (358 ألفاً و201) مسافر من مطار دبي الدولي وفقاً لحركة المسافرين في شهر يوليو، وتلتها مدينة الكويت (221 ألفاً و696) مسافراً، ومومباي (209 آلاف و205) مسافرين، ثم الرياض (200 ألف و411) مسافراً.

هذا وقد بلـــغ عدد رحلات الطيران خلال شهر يوليو (35 ألفاً و393) رحلة بزيادة قدرها 3.5% عن عدد الرحلات خلال يوليو 2017، التي كانت (34 ألفاً و181) رحلة. أما عن إجمالي عدد الرحلات منذ بداية العام حتى الآن فقد بلغ (237 ألفاً و177) رحلة مقارنةً بعدد الرحلات المسجل خلال الشهور السبعة الأولى من 2017 الذي بلغ (240 ألفاً و 179) رحلة أي بانخفاض نسبته 1.2%. واحتفظ متوسط عدد الركاب في الرحلة الواحدة برقمه البالغ 238 مسافراً، ولكنه سجل تراجعاً بنسبة 2.1 بالمقارنة بالرقم القياسي المسجل في يوليو 2017، وهو 243 مسافراً.

حجم الشحن

سجل مطار دبي الدولي نمواً قوياً في حجم الشحن في يوليو الفائت مسجلاً (223.488) طناً إجمالاً خلال شهر يوليو، مقارنةً مــع (213.258) طناً في يوليو 2017 وبزيادة قدرها 4.8%. وبلغ حجم الشحن منذ بداية العام حتى تاريخه (1.491.649) طـــناً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.6% عن الرقم الذي سجله خلال الفترة نفسها من 2017، حيث بلغ (1.516.169) طناً.