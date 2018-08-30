«لوستيكا باي» يدشن فندق «ذا شيدي» في مونتينيغرو تزامناً مع افتتاح المارينا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهد مشروع خليج لوستيكا السياحي الواقع عند مدخل واجهة خليج كوتور البحرية في مونتينيغرو، الافتتاح الرسمي لقرية المارينا، وإطلاق فندق «ذا شيدي»، أول فندق فخم مصنّف من فئة الخمس نجوم في المشروع من أصل 7 فنادق من المرتقب تدشينها، الذي كان قد استقبل ضيوفه الأوائل في يوليو الماضي. وجاء الافتتاح الرسمي الأسبوع الفائت بإشراف شركة لوستيكا باي مونتنيغرو، بحيث تعد قرية المـارينا المرحلة الأولى من المشروع الذي يُنفّذ وفق معايير التنمية المستدامة، ويتضمن واجهة بحرية وشاطئاً وممشى، إضافة إلى المرفأ الأول الذي يتسّع حالياً لـ 50 مرسى، على أن يستوعب 176 مرســـى بعد إنجازه بالكامل.

وقال دارين جيبسون، الرئيس التنفيذي في مشروع خليج لوستيكا: «تسير مونتينيغرو نحو تصدّر قائمة الوجهات المثالية للأشخاص الذي يبحثون عن الخصوصية، فنحن إلى جانب إطلاق أول مارينا خلال صيف 2018 ضمن المشروع السياحي الذي تتولى شركة أوراسكوم القابضة للتنمية إيه جي، تنفيذه، وشركة لوستيكا باي مونتنيغرو، الإشراف عليه، كما أن في الوقت ذاته يعد تدشين الفندق خطوة مهمة في عملية تطوير مشروعنا، ما يضمن أن يضع خليج لوستيكا عموماً في مقدّمة الوجهات السياحية المتخصصة في المنطقة».