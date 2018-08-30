«أدنوك» تختار مرشحاً لمشروع غاز بمليار دولار

المصدر: دبي - البيان

اختارت شركة أدنوك لمعالجة الغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مشروعاً مشتركاً بين شركة تكنيكاس روينداس الإسبانية وشركة تارجت للإنشاءات الهندسية، مرشحاً مفضلاً لتنفيذ مشروع توسعات في إنتاج الغاز (أي جي دي 2) بتكلفة تصل إلى مليار دولار، وفق ما نقلته «ميد» عن مصادر في صناعة الغاز.

وسيؤدي مشروع التوسعات إلى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز من الحقول البحرية في حبشان، ليضيف 200 إلى 400 مليون قدم مربع يومياً.

وتنافست على المشروع وتقدمت بعروض تحالفات شملت «الإنشاءات البترولية الوطنية» مع بتروفاك و«سي بي اند أي» مع لارسون اند تبور، وووارلي بارسونز مع ارشيردون وهيونداي للهندسة، بالإضافة إلى تكنيكاس روينداس مع تارجيت للإنشاءات الهندسية ومؤسسة فلور مع ماير تكنيموط.

كم جانب آخر ذكرت «ميد» أن «أدنوك» سوف تطلق مسابقة للتصميم الهندسي بين الشركات المعنية لمشاريع استخراج في اثنين من حقول الغاز البحرية التابعة لها، وسوف تطلب أدنوك من الشركات المشاركة في المسابقة لتصميم مشاريع كنماذج في العام الجاري.