3 فلوس زيادة الجازولين في سبتمبر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ترتفع أسعار الجازولين بكافة أنواعه والديزل لشهر سبتمبر المقبل بشكل محدود بين 3 فلوس للتر الجازولين وفلس واحد للتر الديزل.

وأقرت أمس لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في اجتماعها، أسعار الوقود لشهر سبتمبر شاملاً ضريبة القيمة المضافة على أن تطبق الأسعار اعتباراً من السبت.

ووفقاً لتسعيرة سبتمبر 2018 ترتفع أسعار لتر الجازولين سوبر 98 إلى 2.59 درهم مقابل 2.57 درهم بزيادة فلسين للتر، وأسعار لتر الجازولين خصوصي 95 إلى 2.48 درهم مقابل 2.45 درهم لشهر أغسطس الجاري بزيادة 3 فلوس وأسعار الجازولين بلس 91 إلى 2.40 درهم بدلاً من 2.37 درهم بزيادة 3 فلوس، بينما ترتفع أسعار لتر الديزل من 2.63 درهم إلى 2.64 درهم بزيادة فلس واحد.