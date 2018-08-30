رئيس وزراء دومينيكا يستعرض مزايا الاستثمار في بلاده بمؤتمر في دبي

المصدر: دبي- البيان

حضر روزفلت سكيريت رئيس وزراء دومينيكا، برفقة إيمانويل ناثان، رئيس دائرة المواطنة عبر الاستثمار في دولة دومينيكا الكاريبية مؤتمر «المواطنة مقابل الاستثمار» الذي نظمته شركة إيه إيه إيه أسوشيتس لخدمات الهجرة (AAA Associates) التي تتخذ من دبي مقراً لها بالتعاون مع الحكومة الدومينيكية لاعتماد مشروع لبرنامج المواطنة مقابل الاستثمار بحضور 200 شخص من المستثمرين وكبار المسؤولين الذين شاركوا في الجلسة التفاعلية للتعريف بالبرنامج.

وعبر سكيريت عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر وقال: «نفخر بعمق وقوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة دومينيكا الكاريبية والتي قادت الحكومة الدومينيكية إلى البدء في إجراءات تشكيل البعثة الدبلوماسية وإنشاء السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي للمزيد من التبادل التجاري، وتوطيد أواصر الصداقة وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات بين البلدين في المستقبل».

وأضاف: «يؤدي انخفاض معدلات الضرائب ومنح حق المواطنة مقابل استثمار 100 ألف دولار فقط في دومينيكا من أسباب ازدياد أرباح المستثمرين بالدولة مقارنة بالبلدان الأخرى التي تفرض ضرائب على المهاجرين».

وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لسامانا جروب الشركة المالكة لشركة إيه إيه إيه أسوشيتس لخدمات الهجرة (AAA Associates): «إن برنامج المواطنة عبر الاستثمار في دومينيكا مدعوم بالقانون ، بل هي عملية سرية التي لا تحتاج إلى التنازل عن الجنسية الأصلية، بالإضافة إلى عدم وجود متطلبات فعلية للإقامة، حيث لا يفرض برنامج المواطنة عبر الاستثمار شروطاً تتعلق باللغة أو العمر أو الخبرة المهنية أو المتطلبات التعليمية كما لن تُجرى مقابلة إلزامية».