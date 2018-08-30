514 مليون دولار صادرات اللحوم البرازيلية للدول العربية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية (ABCC) عن ارتفاع قيمة الصادرات البرازيلية من منتجات اللحوم إلى الدول العربية ما بين شهري يناير ويوليو من هذا العام بنسبة 15.8 %، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 514 مليون دولار، وقد وصل حجم الصادرات البرازيلية من منتجات اللحوم إلى الدول العربية 149,700 طن. ويعكس هذا الارتفاع المتنامي مدى قوة العلاقات التجارية والروابط الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل.

وقال ميشيل الحلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي في «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: «نحن واثقون بأننا سنشهد استمراراً في وتيرة نمو الصادرات البرازيلية من منتجات اللحوم إلى الدول العربية خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، في ظل الطلب المتنامي من قبل الدول العربية على منتجات اللحوم البرازيلية عالية الجودة. وسنسعى في الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية».