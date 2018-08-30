496 طائرة أسطول الناقلات الوطنية

المصدر: Ⅶدبي –لؤي عبد الله

ارتفع حجم أسطول الناقلات الوطنية (الإمارات، والاتحاد، والعربية للطيران، وفلاي دبي) حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى 496 طائرة من طرز ايرباص وبوينغ بحسب البيانات المجمعة من هذه الناقلات ومن الشركات المصنعة.

وأظهرت البيانات أن حجم أسطول طيران الإمارات وصل إلى 271 طائرة يتوزع بين 130 طائرة بوينغ و141 ايرباص وبحصة 54.63% من مجمل أسطول الناقلات الوطنية، في حين وصل حجم أسطول الاتحاد للطيران 111 طائرة موزعة بين ايرباص وبوينغ.

وبحسب البيانات فقد وصل حجم أسطول فلاي دبي الى 66 طائرة منها 60 طائرة بوينغ 737- 800 و6 طائرات بوينغ 737 ماكس، بينما وصل حجم أسطول العربية للطيران إلى 53 طائرة من طراز «إيرباص A320».