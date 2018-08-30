دبي أذكى مدن الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: Ⅶدبي- وائل الخطيب، أشرف رفيق

انفردت دبي بين مدن الشرق الأوسط وأفريقيا كافة في مؤشر المدن الذكية العالمية 2017، الذي ضم 20 مدينة، محتلةً المرتبة الأولى، فيما حلت في المرتبة الـ 14 عالمياً متفوقة على نيومكسيكو وريو دي جانيرو، فيما عززت الإمارة مكانتها في الشحن عالمياً، حيث جاءت ضمن الخمسة الكبار في مؤشر تطور مراكز الشحن البحري.

وجاءت دبي في المرتبة 11 في مؤشر الأداء المعزز ضمن مؤشر المدن الذكية العالمية 2017.

واحتلت دبي مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الفرعي من المؤشر العام الذي أصدرته شركة أبحاث التسوق والتوقعات والاستشارات العالمية JUNIPER Research التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بالتعاون مع «انتل» محتلة المرتبة 5 متفوقةً على طوكيو ولندن وسان فرانسيسكو ونيس وسان دييغو وملبورن وبرشلونة.

من جانب آخر بلغت دبي مرحلة جديدة مهمة في استراتيجيتها لتبوؤ مركز قيادي في قطاع الشحن البحري الدولي، بعد اختيارها ضمن قائمة الخمسة الكبار في العالم في مؤشر تطور مركز الشحن الدولي.

وذكر تقرير حديث نشره موقع شركة Hellenic Shipping News Worldwide العالمية المتخصصة في أخبار الشحن العالمية أن دبي تشتهر مدعومة بالتميز القانوني والتشريعي، ببنيتها التحتية المتطورة وقدراتها البحرية واللوجستية على مستوى عالمي وبيئة تنافسية مواتية للتجارة والأعمال والاستثمار ومناطق حرة مبتكرة.

ووفقاً لتقرير صدر أخيراً عن بورصة البلطيق للتجارة والشحن البحري ومقرها لندن، ووكالة أنباء شينخوا الصينية، حصلت دبي على المركز الخامس، متفوقةً على هامبورغ التي تراجعت من المركز الرابع إلى السابع.

ويؤكد التصنيف من جديد على سمعة الإمارة كواحدة من أبرز مراكز الشحن والخدمات اللوجستية البحرية في العالم.

وتم اختيار دبي لأول مرة في المراكز الخمسة الأولى مع تقدم سنغافورة في طريقها للصدارة متقدمةً على هونغ كونغ ولندن اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

إلى ذلك وضعت صحيفة ميرور البريطانية دبي على رأس قائمة المدن المرشحة للزيارة خاصة أن زيارتها إليها ممتعة صيفاً وشتاءً كما وضعت صحيفة بزنس إنسايدر الأميركية المدينة ضمن أفضل مدن العالم للزيارة.

وقالت الصحيفة الأميركية إنه على الرغم من ارتفاع الحرارة فإن زيارة دبي من أمتع الزيارات التي يمكن أن تقوم بها، مضيفةً أنه إذا كنت تهتم بجمال المعمار فإنه من غير الممكن أن تفوت رؤية خط الأفق في دبي، الذي يمتلئ أبراجاً ذات تصاميم فريدة من نوعها، وإذا كنت من هواة التسوق فمن غير المعقول أن تفوتك زيارة مول دبي، الذي تتمثل فيه غالبية العلامات التجارية العالمية.