دبي تشارك في إنجاز منصة بحرية ألمانية

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

قامت الأحواض الجافة العالمية ـ دبي، المزوّد العالمي الرائد للخدمات البحرية والملاحية لقطاعات النفط والغاز والطاقة، بإنجاز الجزء العلوي للمنصة البحرية «بوروين غاما» والتي ستقوم بتحويل طاقة الرياح إلى تيار جهد عالٍ مستمر، وذلك من خلال نقل 900 ميغاواط من الكهرباء من مزارع الرياح البحرية في بحر الشمال إلى البر الرئيسي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ما يوفر طاقة رياح نظيفة كافية لتغطية الاستهلاك السنوي للكهرباء لأكثر من مليون أسرة ألمانية.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المنصة ككل في العام 2019 لتوفر طاقة رياح نظيفة لأكثر من مليون أسرة، حيث طلبت شركة «تينيت»، الشركة المُشغلة لمحطة التحويل الكهربائية، من كونسورتيوم يتألف من شركتي سيمنس وبتروفاك تجهيز المحطة «بوروين 3» بوصلة نقل التيار الكهربائي التي تقوم بنقل تيار مباشر عالي الجهد، بالإضافة إلى المعدات الكهربائية لنقل التيار المباشر بكفاءة. وقد أشرفت شركة بتروفاك على الإنشاء الكامل للهندسة والبناء والتركيب الخارجي للمنصة ومنحت عقد تصنيع وتحميل الجانب العلوي للمنصة إلى شركة الأحواض الجافة العالمية.

ومن المتوقع أن يتم شحن الجزء العلوي لمنصة «بوروين غاما» البالغ وزنها 18 ألف طن، في منتصف سبتمبر القادم عبر قناة السويس إلى بحر الشمال، وسيتم تثبيته في مايو 2019 على بُعد يقارب 130 كيلومتراً وعمق حوالي 40 متراً قبالة الساحل الألماني.

منصة بحرية

وحول إنجاز الجزء العلوي من المنصة وفق الجدول الزمني المحدد وطبقاً لأعلى المواصفات والمعايير الدولية، قال القبطان رادو أنتولوفيش، المدير التنفيذي للأحواض الجافة العالمية: «شاركت الأحواض الجافة العالمية بمشاريع أخرى لبحر الشمال الألماني، بعد أن قامت في السابق ببناء أكبر منصة بحرية في العالم للتيار المباشر العالي الجهد المستمر (دولوين بيتا)، ويسعدنا العمل مجدداً على هذه التكنولوجيا المتجددة المبتكرة. يبين مشروع (بوروين غاما) قدرتنا على بناء المشاريع المعقدة وفقاً لأعلى معايير الجودة الأوروبية، ويبرز القدرات المتنوعة للمُنشأة والتي تمتد إلى ما هو أكثر من الإصلاح والتحويل والنفط والغاز لتشمل مشاريع الطاقة المتجددة البحرية الضخمة.

وأضاف قائلاً: منحت شركة بتروفاك العقد لشركة الأحواض الجافة العالمية لبناء المنصة في عام 2014، إذ عملنا عن كثب مع الشركة لتوظيف خبراتنا المتبادلة في تنفيذ المشروع بأمانٍ وفاعلية. نتطلع إلى العمل على فرص مستقبلية جديدة للنمو والاستدامة في ضوء النمو المتوقع في قطاع الطاقة المتجددة خلال العقد القادم ما يعكس التزامنا بدعم تطوير الطاقة المستدامة في دبي وفي جميع أنحاء العالم.

مشروع فريد

من جانبه قال جورج صليبي، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الهندسة والبناء في شركة بتروفاك: يُعد استكمال البنية الأساسية والآمنة في الوقت المناسب من المعالم البارزة في هذا المشروع الفريد من نوعه، ولا يمكن التقليل من أهمية الجهود الجماعية لبناء الجانب العلوي ذات الجودة العالية والتي يمكن الاعتماد عليها، وكان العامل الأساسي هو النهج التعاوني لجميع الأطراف المعنية وبالتحديد عميلينا»تينيت«و»الأحواض الجافة العالمية«لتصنيع وبناء الجانب العلوي، ومع تقدمنا في مختلف مراحل المشروع سيبقى التركيز على التسليم الآمن والفعّال لضمان تثبيت المنصة بنجاح في بحر الشمال، وكذلك مرحلتي التثبيت والتشغيل ما يعكس التعاون والانسجام التام مع شركة تينيت.

حلول النقل

وقال ميركو دوسيل، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال حلول النقل في سيمنز:»لقد شهدنا تعاوناً كاملاً بين الشركاء في هذا المشروع، يمثل اليوم علامة بارزة لشركة سيمنز، حيث إنها المنصة الخامسة للتيار المباشر المستمر التي يتم تنفيذها لشركة تينيت في بحر الشمال. وإننا نتطلع إلى رؤية التكنولوجيا عالية الكفاءة قيد التشغيل خلال العام القادم«.

وعلق ويلفريد بروير، عضو المجلس التنفيذي في تينيت، قائلاً:»خلال المشروع بأكمله، وضع جميع الشركاء المعنيين أهم جانبٍ من المشروع نصب أعينهم، وهو العثور على الحل الأمثل لبوروين 3، وبما يتعلق بمشروعنا، كان الهدف منه ملاءمة التصميم وحتى عملية البناء لإنهاء بناء المنصة بنجاح. وبفضل تعاوننا سيتم تشغيل وصلة الشبكة الإضافية (بوروين 3) في العام المُقبل. وسيساهم هذا الاتصال في تحويل الطاقة في ألمانيا«.

صنع في دبي

بدأ تصنيع الجانب العلوي للمنصة في الأحواض الجافة العالمية ـ دبي في العام 2014، واستغرق أكثر من 13.5 مليون ساعة عمل، وتم استخدام 10.500 طن من الفولاذ، أكثر من كمية الفولاذ المستخدم لبناء برج إيفل، كما أن كمية الطلاء التي تم استخدامها تكفي لتغطية 30 ملعباً لكرة القدم، و880 كيلومتراً من سحب الكابلات داخل المنصة والتي يمكن أن تغطي المسافة الفاصلة بين مدينتي هامبورغ وميلان.

ونفذت شركة الأحواض الجافة العالمية عمليتي رفع وتحميل ضخمتين للجزء العلوي لمنصة»بوروين غاما"، لتنجز بذلك واحدة من أكبر عمليات الرفع في الشرق الأوسط.