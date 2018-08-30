«إمباور» تستعد لاستضافة المؤتمر الثامن للجمعية الدولية لتبريد المناطق

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تتواصل استعدادات مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، لاستضافة وتنظيم المؤتمر الثامن للجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA لعام 2018، وذلك للمرة الثالثة في دبي، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، في فندق أتلانتس نخلة جميرا بدبي.

وقد تم فتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر عبر الموقع الإلكتروني للجمعية الدولية لتبريد المناطق على https:/‏/‏www.districtenergy.org/‏districtcooling2018/‏registration

ودعت «إمباور» قادة قطاع التبريد والمختصين والمهتمين للمشاركة في الحدث العالمي الذي يأتي تحت شعار: «الطاقة الفعّالة للمدن الذكية»، ويهدف إلى تسليط الضوء على مشاريع تبريد المناطق، إذ يعد المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والممارسات حول أبرز الحلول المبتكرة في صناعة تبريد المناطق، كما يعكس دور دولة الإمارات في دعم عجلة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم، وجهودها الحثيثة في مجال صناعة أنظمة التبريد التي أصبحت جزءاً أساسياً من التخطيط وتصميم المباني الحديثة، خاصة في المناطق ذات المناخ الدافئ.



وقد بدأت الشركة تحضيراتها اللوجستية والعملية لإتمام التنظيم الفعّال للمؤتمر، حيث تقوم حالياً بتجهيز محطة نخلة جميرا لاستقبال الوفود العالمية المشاركة من خلال جولة تقنية، التي ستقام في آخر يوم من أيام المؤتمر.

استشراف المستقبل

وأكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، أن فرق العمل التابعة لها والجهات المعنية والمختصة تواصل استعداداتها وتحضيراتها وإشرافها على استضافة هذا الحدث العالمي المهم. وقال: «تعكس هذه الاستضافة للمرة الثالثة النجاح الذي تشهده دبي في مجال المحافظة على البيئة ومكافحة ظاهرة التغير المناخي، باستخدام أفضل الحلول المبتكرة، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية».

ورش عمل

وسيتخلل الحدث عقد ورش عمل ومحاضرات، فضلاً عن المعرض المصاحب الذي يستعرض أبرز الحلول المتقدمة في مجال أنظمة تبريد المناطق، إضافة إلى زيارة لمحطة التبريد الموجودة في نخلة جميرا.

وسيكون هناك زيارة أخرى لمحطة المبدلات الحرارية للحوض المائي الخاص بالكائنات البحرية الموجودة في فندق أتلانتس، وغرفة تنقية المياه التابعة له، ويعد هذا الحوض الأول من نوعه في العالم، حيث يتم استخدام تقنية تبريد المناطق فيه، التي توفرها «إمباور».