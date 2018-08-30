«تيكوم» تنجز إعادة تمويل بـ 6 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

أنجزت مجموعة «تيكوم» إعادة تمويل قروض بقيمة 1.6 مليار دولار (5.87 مليارات درهم)، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصدر عليم بالأمر.

وشمل التمويل قروضاً تجارية تقليدية وإسلامية قيمتها 1.1 مليار دولار حصلت عليها الشركة عامي 2014 و2015.

وتشمل البنوك المقرضة للمجموعة كلاً من «المشرق» و«أبوظبي التجاري» و«نور بنك»، ولم تعلق «تيكوم» على هذه الأنباء فيما تدير المجموعة 11 مجموعة أعمال تشمل حديقة المعرفة وحي التصميم في دبي، بالإضافة إلى 5600 شركة، حسب موقع الشركة الإلكتروني.

وتعتبر «تيكوم» إحدى أذرع «دبي القابضة» ومن أكبر مجموعات الاستثمار في دبي.

وشملت القروض التي تم إعادة تمويلها 2.27 مليار درهم تقليدية و1.49 مليار درهم قروض إسلامية بحسب بيانات بلومبرغ.