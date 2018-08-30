معهد المحاسبين الهندي يفتتح مقراً في «دبي المالي العالمي»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلن معهد المحاسبين القانونيين الهندي (فرع دبي)، عن افتتاح مقره الجديد في مركز دبي المالي العالمي، وقد تم تسجيل معهد المحاسبين القانونيين الهندي حالياً لدى مركز دبي المالي العالمي، مما يُعزِّز هذا الموقع الجديد من التواجد المحاسبي لهذا الكيان بين الجهات الفاعلة الرئيسية في المشهد المالي لتلك المناطق.

ودشن عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي المقر الجديد في صحبة كلٍ من: المحاسب القانوني نافين شارما، رئيس مجلس إدارة معهد المحاسبين القانونيين الهندي بدبي، والمحاسب القانوني محمود بانجارا، نائب رئيس مجلس إدارة معهد المحاسبين القانونيين الهندي بدبي. ويُعدُّ هذا الحدث بمثابة نقطة تحوُّل أخرى لمعهد المحاسبين القانونيين الهندي، حيث اندمج بشكلٍ أكبر في الساحة المالية بالإمارات. ويُعدُّ مركز دبي المالي العالمي هو المركز المالي الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والتسجيل لدى منظمة بهذا الحجم يضع معهد المحاسبين القانونيين الهندي في صميم النشاط المالي في المنطقة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يُسعدنا أن نستقبل معهد المحاسبين القانونيين الهندي في مجتمعنا المتميز. فنظراً لكون مركز دبي المالي العالمي أحد المراكز المالية الرائدة في العالم والمركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فهو موطئ لمجموعةٍ كبيرة من المحاسبين. ويُؤكِّد اختيار معهد المحاسبين القانونيين الهندي لنا على شهرتنا كمركز التميُّز للهيئات المهنية الرائدة في المنطقة».

وقال المحاسب القانوني نافين شارما، رئيس مجلس إدارة معهد المحاسبين القانونيين الهندي (فرع دبي): «إن ارتباطنا بمركز دبي المالي العالمي يُرسِّخ من مكانتنا في الاقتصاد الإماراتي، فالمالية والمحاسبة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد. ويفخر فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين الهندي بالإمارات بكونه جزءاً من هذا المركز الحيوي، ونأمل أن نبدأ بذلك عصراً من المنفعة المتبادلة لكلتا المؤسستين».