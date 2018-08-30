«جلوبال للصناعات الغذائية» تطور منتجاتها

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كشفت «جلوبال للصناعات الغذائية» عن خطط لتوسيع منتجاتها مع إطلاق عروض جديدة، وبذلك تواصل الشركة ريادتها للسوق كأول شركة إماراتية تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الطبيعية والصحية والحائزة على عدة جوائز.

وفي هذا الصدد أعلنت الشركة عن تطوير علامتها التجارية «هيلثي فارم»، وهي مجموعة من المنتجات الغذائية التي لا تحتوي على الجلوتومات أحادية الصوديوم واللحوم منزوعة العظم آلياً والدهون المتحولة والسكر ومحسنات وملونات الأغذية والجلوتين، لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المستهلكين الباحثين عن خيارات غذائية صحية.

وقال جاسيك بلوا، مدير عام «جلوبال للصناعات الغذائية»: «نفخر بكوننا أول شركة إماراتية تلبي احتياجات المجتمع من الأغذية الصحية من خلال مجموعة واسعة من هذه المنتجات».