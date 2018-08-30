ثمار اقتصادية مهمة للاستثمار في الرعاية الصحية

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «انتريبرينور» الأميركية، أن تعزيز الإمارات لاستثماراتها في قطاع الصحة مفيد للجميع، ويجلب فوائد اقتصادية تطال كافة القطاعات.

ونشرت المجلة تحليلاً، أمس، عن هذا الموضوع وتناولت فيه بالتعليق التوقعات التي تؤكد أن قطاع الرعاية الصحية في الإمارات سيحقق نمواً بنسبة 60% خلال الفترة من 2016 وحتى 2021، حيث ستتجاوز قيمته بعد هذه الفترة 103 مليارات دولار.

وذكر التحليل، أن هذا النمو سيؤتي بثمار اقتصادية مهمة في عدة مجالات، ومن أهمها التقنية باعتبارها هي المحرك الأول لتحقيقه.

وذكر التحليل أن سوق الأجهزة الطبية الذكية القابلة للارتداء تحقق نمواً مطرداً في الإمارات، ومن المتوقع أن تسجل نمواً هذا العام بنسبة 35% بالمقارنة مع العام الماضي.

وبالتالي، فمن المؤكد أن هذه السوق ستعزز نموها في حال صحة التوقعات المذكورة أعلاه. ثم انتقل التحليل إلى مجال آخر، وهو السياحة العلاجية، فذكر أن الإمارات تُعَد مركز السياحة العلاجية الأسرع نمواً في العالم.

واستشهد التحليل بتقرير صدر العام الماضي من هيئة الصحة بدبي، وجاء فيه أن دبي استقبلت 326,649 سائحاً علاجياً في عام 2016، وحققت دخلاً من السياحة العلاجية في نفس العام بقيمة 1.4 مليار درهم.