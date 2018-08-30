«مجموعة إعمار للضيافة» تطلق عروض الصيف بفنادقها في دبي

المصدر: دبي- البيان

تقدم «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، عروضاً استثنائية ضمن جميع فنادقها الـ 13 في دبي هذا الصيف. ولغاية 30 سبتمبر 2018، يمكن للضيوف الاستفادة من أسعار تنافسية تجعل من إقامتهم في دبي تجربة لا تضاهى بكل المقاييس.

ويمكن لضيوف «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق والمنتجعات» الإقامة لمدة ليلة واحدة مجاناً عند الحجز لليلتين. وتتضمن مجموعة الفنادق المشمولة بهذا العرض كلاً من «العنوان وسط المدينة» و«العنوان بولفارد» و«بالاس وسط المدينة»- وجميعها في «وسط مدينة دبي»، بالإضافة إلى «العنوان مرسى دبي» و«العنوان مونتجمري» أما «روﭪ للفنادق» فتقدم قيمة استثنائية بالفعل مع أسعار تبدأ من 198 درهماً في الليلة، وذلك في فنادقها الخمسة: «روﭪ وسط المدينة» و«روﭪ المدينة الطبية» و«روﭪ سيتي سنتر» و«روﭪ المركز التجاري» و«روﭪ مرسى دبي».

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة»: «نجحت دبي في ترسيخ مكانتها الـــرائدة كوجهة مفضلة لقضاء العطلات عــلى مدار السنة، إضافة إلى كونها مركز أعمال عالمي المستوى».