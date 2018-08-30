إطلاق «عزيزي فواد ريزيدنس» بـ 342 مليون درهم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، عن مشروعها السكني المتميز الثالث في مدينة دبي الطبية، بقيمة بـ 342 مليون درهم، ويحمل اسم «عزيزي فواد ريزيدنس». وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمشروع 565,503 أقدام مربعة، وسيضم ما مجموعه 396 شقة فخمة، موزعة على 201 استوديو، و165 شقة من غرفة واحدة، و30 شقة من غرفتين.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: «يعدّ «عزيزي فواد ريزيدنس» ثالث المشاريع التي نطلقها في مدينة دبي الطبية التي تعد واحدة من أكثر المواقع الواعدة على مستوى مدينة دبي، لما تشتهر به من وفرة المرافق الصحية والطبية، لتوفر للسكان نمط حياة صحياً، مع طيف واسع من الخيارات الترفيهية في دبي. ولهذا السبب، نعتقد أننا نقدم فرصة استثمارية ممتازة للمشترين والمستثمرين».

وكانت «عزيزي للتطوير العقاري» قد أظهرت قدرات مميزة على إنجاز مشاريعها بوتيرة سريعة في مختلف أنحاء المدينة. وإضافة إلى ذلك، فقد تم إحراز تقدم سريع في جميع مراحل «عزيزي ريفييرا»، وهو المشروع الرائد للشركة بكلفة قدرها 12 مليار درهم.