333 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ــ البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 333 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 85 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 68 مليون درهم و74 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 68 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 197 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 171 مليون درهم، و23 رهن فلل وشقق بقيمة 26 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 96 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 25 مليون درهم.