«الدار» تطرح عروضاً خاصة للوحدات السكنية في مشروع الغدير

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة الدار العقارية عرضاً حصرياً على مجموعة من المنازل في المخطط الرئيس الجديد لمشروع الغدير المكون من 14.408 وحدة سكنية، الذي تقدر قيمته بـ 10 مليارات درهم، ويتميز بموقعه المثالي بين أبوظبي ودبي.

وسيعفى العملاء لأسبوع واحد فقط، من دفع رسوم البلدية 2%، ورسوم الخدمة لمدة ثلاث سنوات للوحدات التي سيتم بيعها خلال الفترة ما بين 1 سبتمبر و8 سبتمبر 2018. وسيتمكن العملاء من التوفير عند شراء الوحدات. وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية: «لقد شهد مشروع الغدير منذ إطلاقه في شهر أبريل العام الجاري، طلباً استثنائياً من العملاء، وذلك لما يتمتع به المشروع من جودة عالية، وموقع مميز وأسعار تنافسية تتناسب مع متطلبات السوق».