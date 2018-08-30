الإمارات رابع سوق عالمي للسلع الفاخرة

المصدر: Ⅶدبي- أشرف رفيق

ذكرت مجلة يوروماني، أن الإمارات تحتل المركز الرابع عالمياً كسوق للسع الفاخرة، بعد كل من سويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة.

وذكر تقرير عن موقع «ثريد اب» الأميركي للتجارة الإلكترونية من ناحية أخرى أن سوق الملابس الفاخرة المستعملة في الإمارات تبلغ قيمته 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 41 ملياراً بحلول عام 2022.

وقالت شبكة «سي إن إن»: استطاع متجر لاكشري كلوزيت في دبي أن يؤمّن تمويلاً بقيمة 8.7 ملايين دولار الشهر الماضي، مما يجعل رأس مال الشركة التي بدأت العام 2011، يصل إلى 20 مليون دولار.

ونقلت «سي إن إن» عن كونال كابور رئيس تنفيذي لاكشري كلوزيت أن الشرق الأوسط لديه ثاني أكبر قيمة في العالم في هذا المجال، وهناك كثير من المعروض من السلع هنا.