«سيدات أعمال دبي» يعزز التنافسية في الحوكمة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظمت مبادرة «بيرل»، وهي منظمة غير ربحية تعمل على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في جميع أنحاء المنطقة بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي، مائدة نقاش مستديرة حول الحوكمة المؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، وبحضور سيدات أعمال يمثلن أكثر من 62 شركة في دبي.

هدفت مائدة النقاش، التي تحمل عنوان «الحصول على رأس المال: هل شركتك مستعدة؟»، إلى استعراض أحدث ممارسات الحوكمة المؤسسية وتأثيراتها على أداء الشركات والمؤسسات، لتحفيز الشركات على اعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال لتعزيز تنافسيتها، حيث تندرج هذه المائدة المستديرة في إطار جهود مجلس سيدات أعمال دبي الدؤوبة لتعريف أعضائه بأهم المواضيع المتعلقة بممارسة الأعمال وتنميتها.

وأشارت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، إلى أن الحلقة النقاشية التي نظمتها مبادرة «بيرل»، واستضافها مجلس سيدات أعمال دبي، تمثل وسيلة فعّالة لمساعدة سيدات الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجههن.