«مبادلة» تستثمر في «أوت سيت ميديكال»

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

قادت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» مجموعة أخرى من المستثمرين في استثمار مبلغ 132 مليون دولار في شركة «أوت سيت ميديكال» الأميركية المتخصصة في إنتاج المعدات الطبية المحمولة المستخدمة في الغسيل الكلوي. وطبقاً لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء التي نشرت الخبر أمس، يُصَنف هذا الاستثمار كتمويل من الفئة الرابعة «Series D». وأفادت الوكالة بأن من أبرز المستثمرين الآخرين مع «مبادلة»: شركة «فيديليتي» للإدارة والأبحاث وشركة «بيرسبكيتف أدفايزوز»، وكلاهما أميركيتان.

ونقلت «بلومبيرغ» عن كاميللا ماكابللي لانغويل، نائب رئيس أول شركة «فارما أند ميدتك» التابعة لــ«مبادلة» تصريحها: هذا الاستثمار يتماشى مع هدفنا المتمثل في تحسين حياة الناس، وفي الوقت نفسه الوفاء بالاحتياجات الرئيسية للأسواق العالمية».