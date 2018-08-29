دبي تتصدر مؤشّر المدن الرقمية عالمياً

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

احتلت دبي مراكز الصدارة ضمن مؤشر المدن الرقمية لعام 2018 الصادر عن مؤسسة «بلوم كونسلتنغ الإسبانية»، المتخصصة في العلامات التجارية للدول، حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في فئة السياحة كما حلّت في المركز الثاني عالمياً في فئتي الاستثمار وجذب المواهب على المؤشر نفسه. وتلا دبي في المدن العشر الأولى عالمياً في فئة السياحة كلٌ من: سنغافورة ولندن وهونغ كونغ ونيويورك وباريس وأمستردام ولوس أنجليس وبرشلونة وتورنتو.

وتربعت الإمارة على عرش مؤشر المدن الرقمية الآسيوية الفرعي، متفوقةً على مدن شملت سنغافورة، وهونغ كونغ، وطوكيو، وملبورن، وبانكوك، وشنغهاي، إلى جانب 34 مدينة آسيوية ضمّها المؤشر. وجاء في التقرير أن عمليات البحث السياحي كشفت عن أن دبي وسنغافورة وهونغ كونغ تهيمن على المؤشر آسيوياً.