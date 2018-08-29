معهد دبي العقاري يطلق برنامج هارفارد للمدن السعيدة نوفمبر

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلن معهد دبي العقاري، الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إطلاق برنامج هارفارد للمدن السعيدة الذي سيتم تنظيمه على مدى يومين كاملين في 11 و 12 نوفمبر المقبل في مقر المعهد بأراضي دبي.

وقال محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: «إنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع جامعة هارفارد الأميركية للتعليم التنفيذي من أجل تنظيم هذا البرنامج الذي تتمحور أنشطته حول المدن السعيدة. لقد أصبحت السعادة والرفاهية على نحو متزايد بمثابة مقياس للتقدم الاجتماعي وازدهار المدن، ويتوقع من المسؤولين عن أعمال تخطيط وتطوير المجتمعات المحلية أن يقوموا بتطوير تعريف جديدة لمفاهيم النمو والتنمية، وأن يضعوا في حسبانهم احتياجات الناس. ويمكن أن تتحقق السعادة في المدن إذا ما تضافرت جهود الجميع لتجاوز توقعات سكانها في كافة جوانب الحياة لينعم الجميع بالسعادة والراحة».

وسيكون هذا البرنامج النسخة الثالثة التي تتناول موضوع المدن السعيدة، حيث تناولت النسختان السابقتان موضوعي «المدن الذكية» و «مدن المستقبل». ويتوافق البرنامج مع مهمة المعهد الرامية إلى نشر المعرفة العقارية.

وتم تصميم ورشة العمل التي تستغرق يومين كاملين لتحديد التعريف والسياق ومجالات التركيز والجهود الواجب القيام بها من أجل ترجمة مفهوم «المدينة السعيدة» على أرض الواقع، حيث تتكون ورشة العمل من ثلاثة عناصر محددة.

ويتناول القسم الأول تعريف «السعادة»، وسبل قياسها والأطراف الرئيسية المستهدفة من هذه الجهود. وفي هذا الإطار، سيتم تناول المتغيرات الأساسية وتحديد النطاقات من خلال استكشاف ثلاثة منظورات مع تقديم المُمكنات الرئيسية.

ويشتمل القسم الثاني على ورش عمل عميقة تركز على أولويات البناء في العصر الحديث، مع تناول المسائل المتصلة بالكوكب والطعام والمياه والطاقة، إضافة إلى المساكن والقطاع العقاري والمباني الذكية والنقل والمواصلات. وفي القسم الثالث والأخير، ستتم مناقشة إيجاد «بوصلة المدن السعيدة»، مع التطرق إلى تعريفها وسبل قياسها وكيفية تقييم النجاح المحرز.