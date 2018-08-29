سوق دبي الحرة تفوز بجائزة أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي- البيان

فازت سوق دبي الحرة للمرة الخامسة بـ «جائزة أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية» خلال حفل توزيع جوائز الدورة الآسيوية الثامنة لأفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية المؤسساتية والتميز في مجال الاستدامة، والذي أقيم في فندق ميريديان سينوستا في سنغافورة مؤخراً.

وأبدى كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، سعادته بحصول السوق مجدداً على هذا التكريم، حيث قال: «يسعدنا أن نتلقى جائزة أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية للمرة الخامسة من مجلس كبار مسؤولي التسويق في آسيا، إذ تعد الجائزة تقييماً إيجابياً لالتزام السوق وتفانيها في التنمية المستدامة، التي يتم ممارستها في مؤسستنا على كافة الأصعدة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية المؤسسية».