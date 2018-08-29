جمارك دبي تنجز 6887 معاملة وتقدم خدماتها لـ 236 ألف مسافر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

توجت جمارك دبي جهودها الدائمة لإسعاد المتعاملين بتقديم تسهيلات وخدمات جمركية متميزة للمسافرين والزوار خلال عيد الأضحى المبارك، وتضافرت جهود الموظفين والمفتشين الجمركيين في كل المراكز الجمركية لضمان دخول السياح والمسافرين وتسهيل انتقال البضائع التجارية بأسرع وقت ممكن، وذلك من خلال توزيع مناوبات العمل في المراكز الجمركية وفقاً لخطط العمل لضمان تسريع وتيرة الإنجاز عبر وجود الموظفين والمفتشين بأعداد كافية في نقاط التفتيش ومراكز خدمة العملاء على مدار الساعة طيلة أيام العيد لينعم المسافرون والسياح بأفضل الرحلات والإجازات السياحية في دبي دون حدوث أي تأخير في إنجاز معاملاتهم الجمركية، حيث بلغ عدد الموظفين والمفتشين الجمركيين في مناوبات العمل خلال فترة العيد 1400موظف ومفتش جمركي، وتم خلال هذه الفترة إنجاز 6887 معاملة جمركية، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المراكز الجمركية نحو 236 ألف مسافر، وفي مركز جمارك حتا تم التعامل مع 9716 مركبة، و977 حافلة قادمة إلى الدولة عبر المنفذ.

وتولت المراكز الجمركية التابعة لإدارة عمليات المسافرين في مباني مطار دبي الدولي 1 و2 و3 ومطار آل مكتوم الدولي، وكذلك مركز جمارك حتا التابع لإدارة المراكز الجمركية البرية تسهيل حركة المسافرين والسياح القادمين عبر المنافذ الجوية والبرية لإمارة دبي واستقبالهم بالترحيب والهدايا الرمزية المعبرة عن فرحة العيد، وتم تقديم أفضل التسهيلات في مطارات دبي لحجاج بيت الله الحرام لضمان تيسير رحلاتهم في الذهاب والعودة من الديار المقدسة.

تطوير

وقال عبدالله الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين مدير جمارك دبي مكلف: «نضع سعادة المتعاملين في مقدمة أولوياتنا تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة وتطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تطوير الخدمات الحكومية لإسعاد الناس، ونحرص على أن نعطي للمسافرين والزائرين أفضل انطباع عن دبي من لحظة وصولهم إلى الإمارة، لدعم حركة السياحة والسفر وتعزيز النمو الاقتصادي»

وقال محمد المعيني، مدير إدارة المراكز الجمركية البرية: «نحرص على تعزيز قدرات المراكز الجمركية في المناسبات والأعياد لندعم جهود حكومة دبي بالعمل على استقطاب المسافرين والسياح إلى الإمارة في إجازات العيد، ونضع خطط عمل مخصصة لهذه المناسبات، تكفل وجود أعداد كافية من المفتشين على مدار الساعة لضمان سرعة الإنجاز في تسهيل حركة المسافرين والسياح وتيسير حركة التجارة».

إبداع

وقال يوسف الهاشمي، مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية: «تم تسريع إنجاز المعاملات الجمركية من خلال الخدمات الذكية، إضافة إلى الإبداع في تطوير الأفكار الجديدة لاختصار الإجراءات وإنجازها إلكترونياً، ما يمكننا من المحافظة على الصدارة العالمية في مجال العمل الجمركي استعداداً لتقديم أفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات في إكسبو دبي 2020».

وقال إبراهيم الكمالي، مدير إدارة عمليات المسافرين: «نعمل على تأهيل الموظفين والمفتشين الجمركيين وتدريبهم على استقبال المسافرين بأفضل طرق التعامل الإنساني المستمد من أصالة تراثنا الغني بتقاليد استقبال الضيوف وإكرامهم، لنقدم للعالم بأسره الصورة المشرفة عن دولة الإمارات وأهلها المرحبين بالزوار من كل الدول والثقافات دون تمييز، دعماً لمكانة الدولة على المستوى العالمي كونها نموذجاً للتسامح والسلام تقتدي به دول العالم».