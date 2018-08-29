11 % نمو أرباح «دافزا» التشغيلية في النصف الأول

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» عن نتائج الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام 2018، التي أظهرت نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 11% عن النصف الأول من العام 2017 ونمو إيرادات التأجير الجديدة بنسبة 27%، كما شهدت النتائج ارتفاعاً في إيرادات التراخيص بلغت 10% وزيادة بنسبة 31% لإيرادات الخدمات الحكومية ما أدى إلى نمو إجمالي الإيرادات إلى 8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: «إن نتائج الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام الجاري جاءت استجابة متوقعة لمجموعة الخطط التي وضعتها «دافزا» لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، إلى جانب العديد من المبادرات والحوافز الاستثمارية التي أطلقتها حكومة دبي وبتوجيهات من القيادة الحكيمة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات العالمية».

واعتبر سموه أن الإنجازات التي حققتها «دافزا» تبرهن على سعيها الدؤوب وحرصها لتقديم نموذج أعمال عالمي يحتذى به، لتتبوأ مكانة ريادية متميزة ضمن قائمة المناطق الحرة الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم، فضلاً عن دورها في دعم استراتيجية تنوع الأعمال التي تمثل وجهتها نحو مستقبل اقتصادي مستدام.

خطة استراتيجية

وتأتي هذه النتائج القياسية امتداداً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها «دافزا» في مطلع العام 2017 التي توائم الرؤية الطموحة لخطة دبي 2021، التي تهدف لوضع دبي في مصاف الوجهات العالمية الرائدة على خارطة الأعمال والاستثمار في العالم باعتبارها واحدة من أكثر المناطق الحرة ابتكاراً وتطوراً.

وقد ترتب على هذه الزيادات زيادة مطردة في المساحات الـتأجيرية وصلت إلى 43% مقارنة بالعام 2017، حيث بلغت نسبة النمو للمستودعات 63%، فيما ارتفعت بنسبة 29% للمكاتب، لتؤكد مجموعة الخدمات والتسهيلات التي توفرها «دافزا» وموقعها الاستراتيجي الذي يسهل ارتباطها بمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وفي منطقة دافزا الصناعية بلغت نسبة الإشغـال إلى 82% خلال النصف الأول من العـام الجـاري، التي تعد أول مشـروع توسعة خارج حدود «دافـزا» والواقعة في منطقة القصيص الصنـاعية.

وحققت «دافزا» نتائج قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو عدد الشركات المسجلة بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، لما توفره من بيئة مثالية قادرة على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب والاستثمارات الخارجية وتطوير الأعمال والأنشطة التجارية، إضافة إلى البنية التحتية العالمية المستوى والمرافق الخدماتية واللوجستية التي تتميز بها.

وسجلت «دافزا» ارتفاعاً بنسبة 5% في عدد الشركات متعددة الجنسيات، بالنظر إلى حزمة المنتجات النوعية المتكيفة مع متطلبات الأسواق العالمية، ما يدعم توسيع نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، واستكشاف فرصها الاستثمارية العالية بها من إمارة دبي.

وفي السياق ذاته، شهد النصف الأول من العام 2018 زيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في خطوة تؤكد نجاح جهود «دافزا» الرامية لتوفير حلول وخدمات متكاملة تضمن نمو الأعمال في مثل هذا النوع من الشركات ورفع إنتاجيتها عبر برامج تهدف إلى تسريع وتيرة نموها ومبادرات نوعية أخرى بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات وإمارة دبي لتطوير هذا القطاع ودفع مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.

كما واصلت «دافزا» خلال النصف الأول من العام الجاري، العمل على استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، وتعزيز تنافسيتها الإقليمية وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية، حيث أعلنت أخيراً عن تخفيض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة تصل إلى 65%، بما يتماشى مع مساعي إمارة دبي لتصبح مقصداً مثالياً للاستثمار والازدهار وترسيخاً لاستقرار العمليات التشغيلية لشركات المنطقة الحرة بهدف استدامة الاستثمارات ودعم نموها.

مرونة بيئة الأعمال

من جانبه، اعتبر الدكتور محمد الزرعوني مدير عام «دافزا» أن هذه النتائج تؤكد مستوى المرونة التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمارات التي تعمل «دافزا» على توفيرها لمختلف شرائح مستثمريها العالميين.

وأشار إلى أن فريق العمل في «دافزا» يقف اليوم أمام مسؤولية كبيرة في مواصلة تعزيز هذه النتائج والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة، وأشاد باستراتيجية «دافزا» التي راعت الدمج بين البنية التحتية العالمية المستوى والموقع الاستراتيجي للإمارة في سبيل تقديم أعلى مستوى من الخدمات وتأمين رغبات المتعاملين مواكبة لمتطلبات الأسواق العالمية والسياسات الاقتصادية والتطورات التي تطال مختلف قطاعات الأعمال العالمية.

استقطاب الشركات العالمية

وفي إطار دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تحرص «دافزا» على استقطاب الشركات العالمية التي تسعى إلى توسيع أعمالها في المنطقة، حيث اتخذت نخبة من الشـركات العـالمية من المنطقة الحـرة مقراً لها، مثل شركة «آيروجين» الإيرلندية المتخصصة عالمياً في مجال الرعاية الصحية والمعدات الطبية، وشركة «اساهي يوكيزاي» اليابانية الرائدة والمتخصصة في إنتاج المنتجات الصناعية والصمامات البلاستيكية، و«في أي تيك واباج» الشرق الأوسط وأفريقيا و«سونيك وول» الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الشـركات الـرائدة وذلك لما توفره «دافزا» من تسهيلات وخدمات استثمارية تسهم في إنجاح الشـركة على المستوى الإقليمي والعالمي.

مشاركة محلية وعالمية

عقدت «دافزا» سلسلة من اللقاءات والمبادرات بهدف تعزيز أواصر التعاون وتوسيع نطاق التجارة وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، حيث نظمت المنطقة الحرة سلسلة من الندوات الاستثمارية بعنوان «بوابة النمو» في كل من الهند والصين وإسبانيا وألمانيا وسويسرا وكوريا، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية والمرافق المتطورة والبنية التحتية العالمية التي توفرها «دافزا».

وقامت دافزا برعاية عدد من الفعاليات والمعـارض خلال النصف الأول من العـام الجـاري، أبرزها معرض ومؤتمر «آراب هيلث»، و معرض «جلفود»، معرض «اوتوميكانيكا» ومعرض «سيل» الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية، كما شاركت «دافزا» بالدورة العشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات الذي أقامته الحكومة الإسبانية.

وشاركت «دافزا» في الدورة التدريبية التي نظمتها الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار، التي تستضيفها «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، وسلطت الدورة الضوء على أفضل الممارسات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كعامل محوري لدفع عجلة التنمية المستدامة.

ونظمت «دافزا» ندوة تعريفية عن الإقرار الضريبي لمتعاملي المناطق الحرة بالتعاون مع شركة «موريسون أم جي إس» المتخصصة في الاستشارات الضريبية.

كما شـاركت دافزا في فعـالية حديث الحكـومة 2018 التي نظمها مركز نموذج دبي التـابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومن خلالها تم عرض الخدمات والمبادرات التي تهدف المنطقة الحـرة إلى تحسينها. ويشـارك أيضاً فريق من المنطقة الحـرة في مبادرة «سباق بناة المدينة» التي أطلقها سمـو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية بإمارة دبي بنسبة 100% بحلول إكسبو 2020 دبي.

مسيرة الابتكار

وتواكب «دافزا» المبادرات التي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المحلي والإقليمي لإمارة دبي، حيث كانت السباقّة في تبني المبادرات التي تطلقها حكومة دبي التي من شأنها إحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، ووضع خطط مستقبلية تعيد دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل.

وبدأت «دافزا» بتطبيق مشروع «دبي بلينك»، أول منصة رقمية ذكية في العالم لشركات المناطق الحرة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين» ورخصة أعمال افتراضية، المعتمدة ضمن النسخة الأولى لمبادرة «دبي 10x»، حيث نظمت سلسلة من ورش العمل بين المناطق الحرة والجهات الحكـومية في إمارة دبي للتعـرف إلى المشـروع وجوانب التعاون والتكامل بين جميع الأطراف لما ينصب في تعزيز دور دبي في تسريع الحركة التجارية والنمو الاقتصادي. وتأتي هذه الـورش استجابة لدعوة سمـو الشيخ أحمـد بن سعيـد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بدبي بتشكيل فريق مشترك يجمع المناطق الحرة ونخبة من الجهـات الحكومية لتعزيز العمل المشتـرك نحو الابتكار والازدهار.

يذكر أن مشروع «دبي بلينك» جاء لدعم الخطط الحكومية الرامية إلى خلق اقتصادات ذكية ورقمية ومدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا، خاصة وأن قيمة سوق التجارة الرقمية العالمية نحو 7.7 تريليونات دولار في العام 2017. وقامت «دافزا» بتخريج 16 موظفاً لديها، بعد إنجاز المرحلة الرابعة من برنامج «رواد الابتكار» التابع لـ «المعهد العالمي لإدارة الابتكار» في نسخته الثـانية لإيمانها أن التقدم والازدهار يتمثّلان في تحقيق الدعم للكوادر البشرية العاملة فيها، وذلك بما ينسجم مع القيادة الرشيدة في الدولة التي حرصت على ترسيخ الابتكار ثقافة وأسلوب حياة.

الاقتصاد الإسلامي

وسعت «دافزا» خلال العام الجاري للمشـاركة في العديد من المبادرات والبعثـات التي من شأنها أن تدعم استراتيجيتها للاقتصـاد الإسلامي وأن تعرّف العالم عن قطاع الحلال وأهميته فضلاً عن تسليط الضوء على المكانة التي تحظى بها إمارة دبي كمركز حيوي لتجارة الحلال حول العالم، نظراً لما يشهده هذا القطاع من نمو متسارع في أوروبا وعالمي في ظل وجود أكثر 1.7 مليار مستهلك، أي ما يعادل ربع سكان العالم، الذي من المتوقع أن يصل إلى 2.2 مليار مستهلك بحلول العام 2030.

الاستدامة البيئية

واصلت «دافزا» خلال النصف الأول من العام 2018 جهودها لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة من خلال تفعيل مجموعة من الخطط والمنهجيات، حيث نجحت في تخفيض معدل استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسبة 3% في النصف الأول من 2018 مقارنة بالعام الماضي، واستطاعت تخفيض البصمة الكربونية بنسبة 3%، فضلاً عن زيادة نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير بنسبة 65% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتقليل المخلفات الناتجة عنها بنسبة 9%.

المسؤولية المؤسسية

في جانب، الالتزام بإثراء مسؤوليتها الوطنية المؤسسية، نظمت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي العديد من المبادرات والحملات الخيرية بالتعـاون مع متعامليها وشركائها الاستراتيجيين، وأبرزها حملة التبرع لمنظمة الهلال الأحمر الإماراتي بـ 220 سجادة، وخيمة إفطـار دافزا الخيرية بالإضافة إلى مشاركتها ورعايتها لحملة رمضان أمان التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية عبر توزيع وجبات إفطار خفيفة على السائقين، التي تهدف إلى تعزيز قيمة العمل التطوعي ونشر الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الإيجابية لديهم.

اتفاقيات تعاون

شهد النصف الأول من العام 2018 زخماً في عدد مذكرات التفاهم التي أبرمتها «دافزا»، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال التجارة وخلق فرص استثمارية على المستوى المحلي والدولي، التي شملت مذكرة تفاهم استراتيجية مع اتحاد الصناعة والتجارة لمقاطعة «لياونينغ» الصينية في الإمارات، حيث سيعمل الجانبان بموجبها على تنظيم زيارات وفتح قنوات التواصل وزيادة المعرفة وتبادل المعلومات والدعم المشترك بين الجانبين.

كما وقعت «دافزا» اتفاقية تعاون استراتيجية مع المنطقة الحرة الاقتصادية بمدينة «دايجو جيونجبوك» الكورية الجنوبية، في حين ستعمل «دافزا» بالمقابل على توفير العروض والحوافز إلى الشركات القادمة من المنطقة الحرة الاقتصادية بمدينة «دايجو جيونجبوك».