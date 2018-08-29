إطلاق المرحلة 2 لمسرع الأعمال «تيكستارز دبي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت «منطقة 2071» إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، عن فتح باب التسجيل لروّاد الأعمال حول العالم في المرحلة الثانية من مسرع الأعمال «تيكستارز دبي» الذي تنظمه بالشراكة مع مجموعة «جينكو» للاستثمار، وذلك بعد النجاح البارز الذي حققته المرحلة الأولى. ويمكن لروّاد الأعمال الراغبين بالمشاركة إرسال طلبات التسجيل لغاية 14 أكتوبر المقبل. فيما سيبدأ البرنامج في الربع الأول من عام 2019.

وسيواصل البرنامج تركيزه على دعم الشركات عبر توفير بيئة أعمال فريدة وفرصة الاستفادة من البنية التحتية والتنظيمية في مدينة دبي من أجل تحقيق النمو في المستقبل، وستتمّ استضافة البرنامج في «منطقة 2071» التي تمثّل مركزاً لريادة الأعمال والابتكار.

وقال عبد العزيز خالد الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل: «إن المهمة الأساسية لمنطقة 2071 تتجسد في توفير بيئة ابتكارية لرواد الأعمال وتوفير منصة تجمعهم وتوحد جهودهم لابتكار حلول فعالة تسهم في صناعة المستقبل، ويرتكز نهجنا الاستراتيجي على بناء الشراكات مع مختلف الجهات الحريصة على الإسهام في رفد مسيرة التطور والتقدم على مستوى دولة الإمارات والعالم».

دعم روّاد الأعمال

من جهته، قال غيّاث محمد غيّاث، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «جينكو»: «نحن فخورون بمواصلة دعم روّاد الأعمال حول العالم والإسهام في تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كونها مركزاً عالمياً مفضلاً لمؤسّسي الشركات. ونتطلّع قدماً للترحيب بروّاد الأعمال في مدينتنا وتقديم يد العون لهم في إطلاق الجيل التالي من الشركات الواعدة».

وقال فيجاي تيراثراي، المدير الإداري لمسرّع «تيكستارز دبي»: «يعمل فريقنا على توفير برنامج عالمي المستوى قائم على نظام التوجيه والإرشاد لاستقطاب المبتكرين التكنولوجيين من حول العالم، ليكون البرنامج شريكاً مثالياً لمستقبل دبي».

تسهيلات

وسيتم اختيار 10 شركات ناشئة في المرحلة الثانية من المسرع للانتقال إلى دبي والمشاركة في هذا البرنامج العالمي المكثّف الذي يمتدّ 13 أسبوعاً. وبإمكان أعضاء كلّ شركة اختيار الحصول على منحة من تيكستارز بقيمة 20 ألف دولار لتغطية تكاليف معيشتهم طيلة فترة البرنامج، فضلاً عن مبلغ مضمون، تمويلاً أوّلياً بقيمة 100 ألف دولار على الأقل من تيكستارز ومجموعة «جينكو» للاستثمار.

كما ستكون الشركات مؤهّلة للحصول على ما يزيد عن مليوني دولار تمويلاً من الشركاء بما في ذلك البنية للحوسبة السحابية والاستشارات القانونيّة وأدوات أتمتة التسويق وبرمجيات خاصّة بتعزيز مستوى الإنتاجية ورسوم إدراج الشركة والخدمات المصرفيّة الدولية. وستنضمّ الشركات المشاركة إلى مجموعة عالمية من الشركات المؤسّسة التي تمثّل سويةً ما يزيد عن 1300 شركة برأسمال سوقي يبلغ 13.9 مليار دولار.