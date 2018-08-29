«بطاقة دبي» تمنح حامليها الدخول إلى 30 فعالية ووجهة في دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

تمنح «بطاقة دبي Dubai Pass» مسبقة الدفع التي تقدمها (دبي للسياحة) وشركة «أي فينتشر» حامليها فرصة الدخول إلى 30 فعالية ووجهة ترفيهية في دبي دون الحاجة إلى حمل سيولة نقدية.

وتلبي بطاقة دبي تطلعات الجميع عبر باقتين رائعتين. باقة «Dubai Select»: تتوفر بقيمة 399 درهماً، وتتضمن ثلاث قوائم، حيث يمكن اختيار 3 وجهات، وبحد أقصى وجهة واحدة من كل قائمة، وتتضمن مواقع في دبي، وتسري صلاحيتها للاستخدام لمدة 7أيام متتالية من أول يوم تستخدم فيه البطاقة. وباقة «Dubai Unlimited»: تتوفر بقيمة 899 درهماً. ويمكن لحامليها الاختيار بشكل غير محدود حضور الفعاليات أو الدخول إلى المواقع الترفيهية بالقائمة، وهي صالحة للاستخدام لمدة ثلاثة أيام فقط من أول يوم تستخدم فيه البطاقة.