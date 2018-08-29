تسوية ودية تنهي قضية شيك «أبراج»

المصدر: Ⅶ دبي - نورا الأمير وعمرو عادل

توصل عارف نقفي مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال»، الموجود حالياً في المملكة المتحدة، ومحمد رفيق لاخاني العضو المنتدب في المجموعة إلى تسوية ودية خارج إطار التقاضي في قضية شيك ثانية بدون رصيد مرفوعة من حميد جعفر وهو مساهم مؤسس في أبراج لسداد مستحقات 798 مليون درهم (217.3 مليون دولار). ومن المنتظر أن يتم تقديم طلب رسمي إلى محكمة الشارقة الجزائية الأولى والنيابة العامة لسحب القضية.

وكشف الدكتور حبيب الملا، محامي نقفي، لـ«البيان الاقتصادي»، أن المحكمة لم تصدر حكماً بالسجن كما تم تداوله، وتم التوصل إلى الحل بصورة ودية قبل إصدار الحكم من قبل المحكمة، مؤكداً أن الطرفين توصلا إلى تسوية كاملة بشأن جميع النزاعات ولكن بعد صدور الحكم.

وكانت وكالة بلومبرغ الإخبارية ذكرت أمس أن المحكمة حكمت بالسجن 3 سنوات على مؤسس «أبراج»، وفقاً لوثائق المحكمة. وقد صدر الحكم يوم الأحد الماضي.

وأضاف إنه بموجب القانون الجنائي الإماراتي سيتم إبطال جميع القضايا بناء على الشيكات المرتجعة بمجرد وصول الأطراف إلى تسوية، وبناءً على ذلك سيتقدم الطرفان إلى المحكمة والنيابة العامة بسحب القضايا المرفوعة.