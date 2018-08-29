«السريلانكية» تدعم إدارتها بتعيّين مسؤول مالي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت الخطوط الجوية السريلانكية عن تعيين فيبولا جوناتليكا مدير التشغيل والمسؤول المالي في المجموعة بداية من الأول من أغسطس 2018. وسيكون جوناتليكا في منصبه الجديد مسؤولاً أمام رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة وتؤول إليه مسؤولية إدارة الشركة بصورة عامة.

وقبل انضمامه إلى السريلانكية، كان جوناتليكا عضواً في مجلس الإدارة والمسؤول المالي العام في الخطوط الجوية الأنغولية. وقد تم ترشيحه بداية لمجلس إدارة شركة طيران TAAG من قِبل طيران الإمارات حين تولت إدارة الخطوط الجوية الأنغولية. ثم أعات حكومة أنغولا تعيينه في المجلس مع انتهاء الشراكة مع طيران الإمارات في يوليو 2017.

وقد أسفرت جهود فيبولا المميزة في إعادة هيكلة الناقل الوطني لأنغولا عن وصول الشركة إلى نقطة التعادل (تساوي النفقات والتكاليف مع الإيرادات) إلى جانب قوة السيولة النقدية في فترة وجيزة من الوقت.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة «CIMA» سريلانكا الإقليمي، وكان عضواً في مجلس سريلانكا لمراقبة معايير الحسابات والتدقيق، كما تقلد العديد من المناصب الإدارية.

ويعد «جوناتليكا» عضواً زميلاً في CIMA - المملكة المتحدة، CA - سريلانكا، وCPA - أستراليا وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبو. كما تدرب في GE معايير سيجما.