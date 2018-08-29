شراكة بين أراضي عجمان ومعهد مسار «إم.بي آي»

المصدر: Ⅶعجمان ـ البيان

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان عن شراكة استراتيجية مع معهد مسار «إم بي آي» لتوفير التدريب والتأهيل المطلوب لجميع وسطاء السوق العقاري بالإمارة. تهدف من خلالها إلى تقديم برامج مهنية معتمدة وفريدة من نوعها وفق أحدث القوانين واللوائح في الشأن العقاري لتتصدر عجمان بدورها قائمة أهم الأسواق العقارية في العالم.

وقالت تمارا الكرام المدير العام لمعهد مسار لقد طور معهد مسار «إم بي آي» بالتعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان نظام تصنيف متطور للمعنيين في السوق العقاري بعجمان، ويتيح الفرصة للمتعاملين وأصحاب المصلحة معرفة واختيار افضل الوسطاء.

ومن جانبه، قال يافع الفرج المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري نعمل في إمارة عجمان على خلق بيئة استثمارية مثالية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح للمعنيين في السوق العقاري معرفة حقوقهم وواجباتهم.