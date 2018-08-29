ون آند أونلي نيونغوي هاوس يفتح أبوابه أكتوبر المقبل

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تتوسع علامة «ون آند أونلي» المملوكة لشركة كيرزنر الدولية بافتتاح منتجع «ون آند أونلي نيونغوي هاوس» في قلب الطبيعة الجبلية الساحرة جنوب غرب رواندا في أول أكتوبر المقبل.

تتسم غرف المنتجع وأجنحته البالغ عددها 23 بتصميم مدروس ينسجم انسجاماً تاماً مع المحيط الطبيعي، مع مراعاة مهارة الصنعة المحلية الأفريقية المستوحاة من فن الحرف اليدوية في رواندا من أجل توفير ديكور عصري ومريح.

وقال فيليب زوبر، الرئيس والمدير التنفيذي لمنتجعات ون آند أونلي: «إنه لامتياز كبير وشرف لنا أن نعلن عن افتتاح ون آند أونلي نيونغوي هاوس، وهو المشروع الثاني الذي نضيفه إلى محفظة منتجعات ون آند أونلي القائمة في المحميات الطبيعية، بحيث ستتسنى لضيوفنا فرصة نادرة لاستكشاف تلك المنطقة البرّية المنعزلة».