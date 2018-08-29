1.3 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

حققت التصرفات العقارية في دبي أكثر من مليار و295 مليون درهم أبرزها رهونات بقيمة مليار و125 مليون درهم من خلال 61 إجراء. وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل 96 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 99 مليون درهم و67 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 71 مليون درهم.

وأوضح التقرير، أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

ولفت إلى أن منطقة ند الشبا الأولى تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهون قيمة قدرها مليار و125 مليون درهم منها 43 رهن أراضٍ بقيمة مليار و100 مليون درهم و18 رهن فلل وشقق بقيمة 25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الروية الأولى بقيمة 800.5 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 109 ملايين درهم.