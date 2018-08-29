«أديا» يتخارج من «أريس» الأميركية

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

باع جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» حصته بالكامل في شركة «أريس» الأميركية، وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصدر مطلع. وأفادت الوكالة، بأن عملية التخارج بدأت خلال يوليو الماضي عندما باع «أديا» 12 مليون سهم من حصته في «أريس» عبر بنك «مورغان ستانلي»، وبلغ سعر البيع 20.70 دولاراً للسهم الواحد. ثم جرى استكمال التخارج بعد ذلك عندما باع «أديا» باقي أسهمه في الشركة، ومن خلال «مورغان ستانلي» أيضاً. وذكرت «بلومبرغ» أن «أديا» كان هو المساهم الأكبر في «أريس» بحصة تبلغ 17 مليون سهم، وتبلغ نسبتها 17% من أسهم الشركة.