«أكسفورد للأعمال»: الأسواق الناشئة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي

المصدر: دبي - البيان

تؤكد النسخة الأخيرة من مؤشر «فورتشن غلوبال 500» لعام 2018 الدور المتزايد باستمرار الذي تلعبه الأسواق الناشئة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، وتأثيرها في الشركات العالمية الكبرى.

شهدت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، التي تعمل منذ فترة طويلة بمثابة نقطة مرجعية قيّمة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل شامل للصعود العالمي للأسواق الناشئة، مرة أخرى زيادة في عدد الاشتراكات من أكبر الشركات في العالم. يستخدم الآن ممثلون من 354 شركة تمثل أكثر من 70٪ من الشركات المدرجة في المؤشر، شركة النشر والبحوث الدولية كمصدر مرجعي لعملياتها، من 337 أو ما يقدر بنسبة 67٪ في عام 2017.

تمتلك أكبر 10 شركات تظهر على مؤشر فورتشن غلوبال 500 في عام 2018 اشتراكات في التقرير، التي ارتفع عددها من ثماني شركات في عام 2017، وترحب مجموعة أكسفورد للأعمال بالمشتركين الجدد في مؤسسة الشبكة الحكومية في الصين وشركة Berkshire Hathaway متعددة الجنسيات الأميركية.

ومع ازدياد عالمية الشركات متعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة، شهدت مشاركتها في مؤشر «فورتشن غلوبال 500» نمواً ملحوظاً. تشير التقديرات في عام 2017 إلى أن ما يقرب من ثلث الشركات المدرجة في القائمة كانت من أعلى 20 مقاطعة في الأسواق الناشئة في العالم، أي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كانت عليه قبل ثماني سنوات فقط، وفقاً لتقرير صادر عن جامعة كورنيل.

وقال مارك أندريه دي بلويس، مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو في مجموعة أكسفورد للأعمال، إنه سعيد للغاية لأن المزيد من اللاعبين البارزين كانوا يتطلعون إلى أبحاث مجموعة أكسفورد للأعمال من أجل تغطية اقتصادية شاملة. وتعكس الاشتراكات الجديدة سمعة شركة OBG كمزود موثوق به لرؤى الاستثمار في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. يأتي هذا على وجه الخصوص بعد أن وضعوا لهجة أكثر حذراً خلال سنوات من هيمنة الأسواق الناشئة على قصة النمو العالمي.

مع دخول الأسواق الناشئة مناطق الأسواق الهابطة، تدرك الشركات المدرجة في قائمة «فورتشن غلوبال 500» الحاجة إلى موارد الاستثمار العالمي المتميزة في حدود رسم خرائط الاتجاهات العالمية. وقال إن تحليل مجموعة أكسفورد للأعمال وفهمها لهذه التطورات الاقتصادية العالمية الأخرى يجعلنا عاملين في تقديم الأخبار والتحليلات الحديثة. إن مؤشر «فورتشن جلوبال 500» هو قائمة تصدر سنوياً تضم أكبر 500 شركة في العالم، مصنفة حسب الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس أو قبلها من كل عام. وقد تم نشر أحدث قائمة لها في 20 يوليو.