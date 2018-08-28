"دافزا" تعلن عن الأداء التشغيلي للنصف الأول من 2018

المصدر: البيان الاكتروني

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" عن نتائج الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام 2018، والتي أظهرت نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 11% عن النصف الأول من العام 2017 ونمو إيرادات التأجير الجديدة بنسبة 27%. وكما شهدت النتائج ارتفاعاً في إيرادات التراخيص بلغت 10% وزيادة بنسبة 31% لإيرادات الخدمات الحكومية مما أدى إلى نمو إجمالي الإيرادات إلى 8٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

وتأتي هذه النتائج القياسية امتداداً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها "دافزا" في مطلع العام 2017 والتي توائم الرؤية الطموحة لخطة دبي 2021، والتي تهدف لوضع دبي في مصاف الوجهات العالمية الرائدة على خارطة الأعمال والاستثمار في العالم باعتبارها واحدة من أكثر المناطق الحرة ابتكاراً وتطوراً.

وقد ترتب على هذه الزيادات زيادة مطردة في المساحات الـتأجيرية وصلت إلى 43% مقارنة بالعام 2017، حيث بلغت نسبة النمو للمستودعات 63%، فيما ارتفعت بنسبة 29% للمكاتب، لتؤكد على مجموعة الخدمات والتسهيلات التي توفرها "دافزا" وموقعها الاستراتيجي الذي يسهل ارتباطها بمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وفي منطقة دافزا الصناعية بلغت نسبة الإشغـال إلى 82% خلال النصف الاول من العـام الجـاري، والتي تعد أول مشـروع توسعة خارج حدود "دافـزا" والواقعة في منطقة القصيص الصنـاعية.

وحققت "دافزا" نتائج قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو عدد الشركات المسجلة بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 ، لما توفره من بيئة مثالية قادرة على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب والاستثمارات الخارجية وتطوير الأعمال والأنشطة التجارية، إضافة إلى البنية التحتية العالمية المستوى والمرافق الخدماتية واللوجستية التي تتميز بها.

وسجلت "دافزا" ارتفاعاً بنسبة 5% في عدد الشركات متعددة الجنسيات، بالنظر إلى حزمة المنتجات النوعية المتكيفة مع متطلبات الأسواق العالمية، مما يدعم توسيع نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، واستكشاف فرصها الاستثمارية العالية بها من إمارة دبي.

وفي السياق ذاته، شهد النصف الأول من العام 2018 زيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في خطوة تؤكد نجاح جهود "دافزا" الرامية لتوفير حلول وخدمات متكاملة تضمن نمو الأعمال في مثل هذا النوع من الشركات ورفع إنتاجيتها عبر برامج تهدف إلى تسريع وتيرة نموها ومبادرات نوعية أخرى بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات وإمارة دبي لتطوير هذا القطاع ودفع مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.

كما واصلت "دافزا" خلال النصف الأول من العام الجاري، العمل على استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، وتعزيز تنافسيتها الإقليمية وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية، حيث أعلنت مؤخراً عن تخفيض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة تصل إلى 65%، بما يتماشى مع مساعي إمارة دبي لتصبح مقصداً مثالياً للاستثمار والازدهار وترسيخاً لاستقرار العمليات التشغيلية لشركات المنطقة الحرة بهدف استدامة الاستثمارات ودعم نموها.

استجابة لخطط التنمية الاقتصادية

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: "إن نتائج الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام الجاري جاءت استجابة متوقعة لمجموعة الخطط التي وضعتها "دافزا" لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، إلى جانب العديد من المبادرات والحوافز الاستثمارية التي أطلقتها حكومة دبي وبتوجيهات من القيادة الحكيمة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات العالمية".

واعتبر سموه أن الإنجازات التي حققتها "دافزا" تبرهن على سعيها الدؤوب وحرصها لتقديم نموذج أعمال عالمي يحتذى به، لتتبوأ مكانة ريادية متميزة ضمن قائمة المناطق الحرة الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم، فضلاً عن دورها في دعم استراتيجية تنوع الأعمال التي تمثل وجهتها نحو مستقبل اقتصادي مستدام".

مرونة بيئة الأعمال

من جانبه، اعتبر سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام "دافزا" أن هذه النتائج تؤكد مستوى المرونة التي تتمتع به بيئة الأعمال والاستثمارات التي تعمل "دافزا" على توفيرها لمختلف شرائح مستثمريها العالميين.

وأشار إلى أن فريق العمل في "دافزا" يقف اليوم أمام مسؤولية كبيرة في مواصلة تعزيز هذه النتائج والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة، وبما ينسجم مع الخطط الحكومية والمستهدفات الاقتصادية التي رسمتها خارطة طريقها قيادتنا الرشيدة للأعوام القادمة.

وأشاد الزرعوني باستراتيجية "دافزا" التي راعت الدمج بين البنية التحتية العالمية المستوى والموقع الاستراتيجي للإمارة في سبيل تقديم أعلى مستوى من الخدمات وتأمين رغبات المتعاملين مواكبة لمتطلبات الأسواق العالمية والسياسات الاقتصادية والتطورات التي تطال مختلف قطاعات الأعمال العالمية.

استقطاب الشركات العالمية

وفي إطار دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تحرص "دافزا" على استقطاب الشركات العالمية التي تسعى إلى توسيع أعمالها في المنطقة، حيث اتخذت نخبة من الشـركات العـالمية من المنطقة الحـرة مقراً لها، مثل شركة "آيروجين" الإيرلندية المتخصصة عالمياً في مجال الرعاية الصحية والمعدات الطبية، وشركة "اساهي يوكيزاي" اليابانية الرائدة والمتخصصة في إنتاج المنتجات الصناعية والصمامات البلاستيكية، و "في أي تيك واباج" الشرق الأوسط وأفريقيا و "سونيك وول" الشرق الأوسط وأفريقيا و غيرهم من الشـركات الـرائدة وذلك لما توفره "دافزا" من تسهيلات وخدمات الاستثمارية تسهم في انجاح الشـركة على المستوى الاقليمي و العالمي.

مشاركة محلية وعالمية

عقدت "دافزا" سلسلة من اللقاءات والمبادرات بهدف تعزيز أواصر التعاون وتوسيع نطاق التجارة وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية. حيث نظمت المنطقة الحرة سلسة من الندوات الاستثمارية بعنوان "بوابة النمو" في كل من الهند والصين و اسبانيا و المانيا و سويسرا و كوريا ، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، والتعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية والمرافق المتطورة والبنية التحتية العالمية التي توفرها "دافزا" .

و قامت دافزا برعاية عدد من الفعاليات و المعـارض خلال النصف الاول من العـام الجـاري، أبرزها معرض ومؤتمر "آراب هيلث" ، و معرض "جلفود" ، معرض "اوتوميكانيكا" و معرض "سيل" الذي أقيم في مدينة برشولنة الإسبانية و كما شاركت "دافزا" بالدورة العشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات الذي أقامته الحكومة الإسبانية .

وشاركت "دافزا" في الدورة التدريبة التي نظمتها الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار، والذي تستضيفه "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار"، إحدى مؤسسات "اقتصادية دبي". وسلطت الدورة الضوء على أفضل الممارسات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كعامل محوري لدفع عجلة التنمية المستدامة.

ورعت "دافزا" المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في دورته الرابع ، والذي شارك فيه نخبة من صانعي السياسات والخبراء وقادة الأعمال والأكاديميين. كما استضافت "دافزا" جلسة تعريفية لبرنامج "قادة المستقبل" التي أقامتها المنظمة العالمية للمناطق الحرة وبحضور عدد من المتخصصين ضمن القطاع.

ونظمت "دافزا" ندوة تعريفية عن الإقرار الضريبي" لمتعاملي المناطق الحرة بالتعاون مع شركة "موريسون أم جي إس" المتخصصة في الاستشارات الضريبية.

و كما شـاركت دافزا في فعـالية حديث الحكـومة 2018 الذي نظمه مركز نموذج دبي التـابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي و من خلالها تم عرض الخدمات و المبادرات التي تهدف المنطقة الحـرة إلى تحسينها. و يشـارك ايضاً فريق من المنطقة الحـرة في مبادرة "سباق بناة المدينة" التي اطلقها صاحب السمـو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي و الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية بإمارة دبي بنسبة 100% بحلول إكسبو 2020 دبي.

دافزا ملتزمة في مسيرة الابتكار

وتواكب "دافزا" المبادرات التي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المحلي والإقليمي لإمارة دبي، حيث كانت السباقّة في تبني المبادرات التي تطلقها حكومة دبي التي من شأنها إحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، ووضع خطط مستقبلية تعيد دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل.

و بدأت "دافزا" بتطبيق مشروع "دبي بلينك"، أول منصة رقمية ذكية في العالم لشركات المناطق الحرة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين" ورخصة أعمال افتراضية، المعتمدة ضمن النسخة الأولى لمبادرة "دبي 10x" ، حيث نظمت سلسلة من ورش العمل بين المناطق الحرة و الجهات الحكـومية في إمارة دبي للتعـرف على المشـروع وجوانب التعاون والتكامل بين جميع الأطراف لما ينصب في تعزيز دور دبي في تسريع الحركة التجاري والنمو الاقتصادي. وتأتي هذه الـورش تباعاً لدعوة سمـو الشيخ أحمـد بن سعيـد آل مكتوم، رئيس سلطة المناطق الحرة بدبي بتشكيل فريق مشترك يجمع المناطق الحرة و نخبة من الجهـات الحكومية لتعزيز العمل المشتـرك نحو الابتكار و الازدهار.

يذكر أن مشروع "دبي بلينك" جاء لدعم الخطط الحكومية الرامية إلى خلق اقتصادات ذكية ورقمية ومدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا، خاصة وأن قيمة سوق التجارة الرقمية العالمية إلى نحو 7.7 تريليونات دولار في العام 2017.

وكمـا وقعت مذكرة تفاهم مع "هيئة الأوراق المالية والسلع" و"سوق دبي المالي" و"اللجنة العليا للتشريعات" لتأسيس "منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة"، و التي سيعمل بموجبها الأطراف على تبادل الخبرات والتعاون فيما بينها لإطلاق المشروع الذي من شأنه تمكين شركات المناطق الحرة من التحول إلى شركات مساهمة عامة، والإدراج في السوق مع فرصة زيادة رأسمالها وتعزيز أنشطتها وخلق بيئة مشجعة للاستثمارات الأجنبية في دبي والدولة بشكل عام.

و كما وقعت دافزا مع مؤسسة دبي للمستقبل مذكرة تفـاهم لدعم مبادرة "مليون مبرمج عربي" التي تهدف إلى تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها ومواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته ايمـانا من دافزا بالرؤية المستقبلية الطمـوحة للقـيادة الرشيـدة و التي لا تحدها حرور جغـرافية و لا اجتمـاعية.

ودشنت دافزا برنامج "لونتشباد" الداخلي، والذي يضم قاعدة الكترونية مبتكرة لتقديم المقترحات، وحاضنة للأعمال، ومنصة للإسهام وتقديم المهارات والخبرات تهدف إلى تعزيز بيئة من الإبداع والتعاون والابتكار.

وقامت "دافزا" بتخريج 16 موظفاً لديها، بعد إنجاز المرحلة الرابعة من برنامج "رواد الابتكار" التابع لـ "المعهد العالمي لإدارة الابتكار" في نسخته الثـانية لإيمانها أن التقدم و الازدهار يتمثّل في تحقيق الدعم للكوادر البشرية العاملة فيها ، وذلك بما ينسجم مع القيادة الرشيدة في الدولة التي حرصت على ترسيخ الابتكار ثقافة وأسلوب حياة.

اتفاقيات تعاون

شهد النصف الأول من العام 2018 زخم في عدد مذكرات التفاهم التي أبرمتها "دافزا"، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال التجارة وخلق فرص استثمارية على المستوى المحلي والدولي، والتي شملت مذكرة تفاهم استراتيجية مع اتحاد الصناعة والتجارة لمقاطعة "لياونينغ" الصينية في الإمارات، حيث سيعمل الجانبان بموجبها على تنظيم زيارات و فتح قنوات التواصل وزيادة المعرفة وتبادل المعلومات والدعم المشترك بين الجانبين بهدف تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية، إضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات الاستثمارية الدولية.

كما وقعت "دافزا" اتفاقية تعاون استراتيجية مع المنطقة الحرة الاقتصادية بمدينة "دايجو جيونجبوك" الكورية الجنوبية، في حين ستعمل "دافزا" بالمقابل على توفير العروض والحوافز إلى الشركات القادمة من المنطقة الحرة الاقتصادية بمدينة "دايجو جيونجبوك"..

واستقبلت "دافزا" العديد من الوفود من ابرزها وفدًا من كوريا الجنوبية ،و الصين ،و جمهورية غانا ،و الجمهورية الاذربيجانية ،و البرازيل ،و الأرجنتين، وفداً من المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس اللبنانية، بهدف تعزيز أواصر العلاقات التجارية والاقتصادية في مجالات الاستثمار.

الاقتصاد الإسلامي

وسعت "دافزا" خلال العام الجاري للمشـاركة في العديد من المبادرات و البعثـات التي من شأنها أن تدعم استراتيجيتها للاقتصـاد الاسلامي و أن تعرّف العالم عن قطاع الحلال وأهميته فضلاً عن تسليط الضوء على المكانة التي تحظى بها إمارة دبي كمركز حيوي لتجارة الحلال حول العالم ، نظراً لما يشهده هذا القطاع من نمو متسارع في أوروبا وعالمي في ظل وجود أكثر 1.7 مليار مستهلك، أي ما يعادل ربع سكان العالم، والذي من المتوقع أن يصل إلى 2.2 مليار مستهلك بحلول العام 2030 .

حيث نظمت "دافزا" بالتعاون مع المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي، الدورة الثالثة من "المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي 2018، والذي حظي بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبرعاية من شركة الصكوك الوطنية والبنك الأهلي التجاري، وذلك لتكون منصة لتحفيز الابتكار والإبداع تدعم مكانة الدولة ودبي الرائدة في مجال الاقتصاد الإسلامي.

كما شاركت المنطقة الحرة في فعاليات معرض "المنتاريا" العالمي للأغذية والمشروبات، الذي أقيم في مركز "غران فيا" بمدينة برشلونة الإسبانية، وذلك من خلال جناح خاص ورعاية قسم بالمنتجات "الحلال" ضمن المعرض. ودشنت "دافزا" من خلال المشاركة النسخة الاسبانية من دليل "دبي بوابة عالمية لصناعات الحلال".

كمـا أطلقت "دفزا" النسخة البرتغالية من دليل "دبي بوابة عالمية لصناعات الحلال" بعد أن نالت دعم كبير من قبل كبار المسؤولين من الغرفة العربية البرازيلية والقنصلية الإماراتية في ساو باولو ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال خلال الزيارة التي قام بها وفد من "دافزا" خلال المنتدى الاقتصادي البرازيلي في ساو باولو إضـافةً إلى سلسلة الدليل المترجمـة في وقتٍ سابق إلى ثلاث لغات مختلفة.

الاستدامة البيئية

واصلت "دافزا" خلال النصف الأول من العام 2018 جهودها لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة من خلال تفعيل مجموع من الخطط والمنهجيات، حيث نجحت في تخفيض معدل استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسبة 3% في النصف الأول من 2018 مقارنةً مع العام الماضي، واستطاعت تخفيض البصمة الكربونية بنسبة 3%، فضلاً عن زيادة نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير بنسبة 65% مقارنة مع بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتقليل المخلفات الناتجة عنها بنسبة 9%.

وجاءت هذه النتائج بعد اعتماد "دافزا" لنظام إدارة الطاقة للمباني الذي من شأنه أن يخفض من معدلات استهلاك الطاقة تعتمد على أجهزة ذكية توزع الهواء البارد حسب الطلب وبشكل آلي، بالإضافة إلى تركيب مصابيح صديقة للبيئة بتقنية "LED" في جميع المباني المكتبية. وشجعت "دافزا" جميع متعامليها على وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها، وعينت مسؤولين لضمان عملية نقل المواد التالفة والقابلة لإعادة التصنيع وضمان عملية فصلهم بشكل سليم.

وفي هذا الإطار، حصدت "دافزا" شهادة في قيادة في الطاقة والتصميم البيئي "لييد" ضمن فئة تشغيل المباني القائمة، بعد أن سجلت أعلى علامة في منطقة الشرق الأوسط ، من خلال جعل المباني خضراء دو كفاءة عالية، حيث أسهمت ألواح كهروضوئية فوق أسطح المباني لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي جرى تركبيها خلال العام بتوليد 382 كيلو واط، وتوفير مع يعادل 20% من إجمالي استهلاك مجموعة تجريبية من المباني المكتبية في "دافزا".

المسؤولية الوطنية المؤسسية

في جانب التزام بإثراء مسؤوليتها الوطنية المؤسسية، نظمت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي العديد من المبادرات والحملات الخيرية بالتعـاون مع متعامليها و شركائها الاستـراتيجين ، و ابرزها حملة التبرع لمنظمة الهلال الأحمر الإماراتي بـ 220 سجادة، و خيمة افطـار دافزا الخيرية بالإضافة إلى مشاركتها ورعايتها لحملة رمضان أمان التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية عبر توزيع وجبات إفطار خفيفة على السائقين، و التي تهدف إلى تعزيز قيمة العمل التطوعي ونشر الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الإيجابية لديهم.

ونظم قسم سعادة المتعاملين في "دافزا" ورشة عمل بعنوان "اكتشاف مسببات السعادة" بطريقة مبتكرة، وحظيت الورشة بمشاركة واسعة من قبل عدد من الجهات الحكومية، كما شاركت في احتفالات الدولة بساعة الأرض والتي سلطت من خلالها الضوء على جهودها في الاستدامة. وكما احتفلت بموظفاتها في يوم المرأة العالمي من خلال تنظيمها لهنّ ورشة عمل عن فن تنسيق الزهور.