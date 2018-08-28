إسقاط التهم بعد اتفاق الأطراف على التسوية في قضية "أبراج"

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

توصل الأطراف في قضية شيك مرتجع بقيمة 217 مليون دولار كان قد رفع بحق عارف نقفي مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال» الموجود حالياً في المملكة المتحدة، و(م.ر) العضو المنتدب في مجموعة «أبراج كابيتال» إلى تسوية ودية خارج إطار التقاضي حيث سيتم تقديم طلب رسمي إلى محكمة الشارقة الجزائية الأولى والنيابة العامة لسحب القضية.

وقال المحامي حبيب الملا، إن المحكمة لم تصدر حكما بالسجن كما تم تداوله، مضيفا أنه تم التوصل إلى الحل بصورة ودية قبل إصدار الحكم من قبل المحكمة، مؤكدا أنه لا يوجد أي قضية مرفوعة على الشيك الثالث.

وأعرب الملا عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق ودي "مهني" في خلاف تجاري مع السيد جعفر وهو مساهم مؤسس في شركة أبراج.

وكانت محكمة الشارقة الجزائية قد قضت في قضية الشيك الأول بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون درهم، بانقضاء الدعوى بعد تنازل المدعي عن القضية، وصرح محامي المتهمين في وقت سابق أن المدعي بالحق قدم قرض بقيمة 300 مليون دولار موزع بواقع 200 مليون لأبراج كابيتال و100 مليون دولار للمتهم الأول. وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض.